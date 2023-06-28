世芯策略聯盟 聯發科也有事？外資這樣解

世芯-KY(3661)引入緯創(3231)、ACHG Limited做為策略投資者，美系外資對此事件出具最新研究報告，點出2021年12月聯發科(2454)子公司Digimoc Holdings Limited曾投資Achi Capital Fund Partners 1億美元，導致有市場聲音將其作出連結，該外資認為，目前很難確定這些戰略是否有效，但可以確定的是對世芯-KY的股權稀釋是有限。

美系外資表示，世芯-KY向特定對象發行增資股共138萬股、約占流通股數2%，每股取得平均價格1448元，融資額約6500萬美元。認購對象包括緯創、ACHG Limited。

值得注意的是，ACHG Limited是Achi Capital Fund Partners的子公司，而在2021年12月20日時，聯發科子公司Digimoc Holdings Limited砸下1億美元投資Achi Capital Fund Partners。

因此有市場投資人將世芯-KY與聯發科等與其相關的晶片設計公司聯繫起來，期望在未來ASIC(客製化晶片)市場項目有合作機會，目前還是很難確定這些戰略是否有效，惟可以確定的是對世芯-KY的股權稀釋是有限。

針對世芯-KY該私募案，美系外資認為，世芯-KY應該是期望與下游企業建立戰略合作夥伴關係，緯創可提高世芯-KY與HPC(高速傳輸)、AI和汽車相關ASIC的市場發展。

至於站在ACHG Limited立場來說，這一戰略是否有效還有待觀察。現階段維持世芯-KY目標價1880元、評等加碼。

（時報資訊 王逸芯）