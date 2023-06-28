H2回溫力道差？群益這樣評估日月光投控

日月光投控（3711TT）召開股東會表示1H23受全球大環境、庫存影響，半導體產業需求復甦速度低於預期。

日月光投控表示半導體產業需求復甦速度低於預期：

06/27/2023日月光投控（3711TT）召開股東會，營運長吳田玉表示，1H23受全球大環境、庫存影響，半導體產業需求復甦速度低於預期，但全球危機就是轉機，面對外在環境的挑戰，集團抱持積極審慎態度，積極深化企業永續，提升公司競爭力，持續穩佔龍頭地位。

產能布局方面，日月光除在台灣持續布局高階封測供應鏈，同時也在中國、韓國、馬來西亞、新加坡及日本等地，多元化佈局產能，以滿足客戶在台灣和台灣以外對傳統封裝產能的彈性需求，未來也將視客戶及終端市場需求來規劃擴產。電子代工服務（EMS）方面，集團除在台灣和中國外，也擴張到越南、墨西哥和歐洲等地，持續規劃擴充廠房建築、基礎設施和智慧生產設備，提早因應下一個景氣循環週期。因為未來10年半導體產業除面臨嚴厲的競爭與挑戰外，更會成為戰略性產品，各國政府勢必著重輔導與管制。

集團綠能方面，日月光投控已通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）認可，設定2030年絕對減量目標，分階段履行2050年淨零排放承諾。

日月光發表Fan-Out-Chip-on-Substrate-Bridge（FOCoS-Bridge）：

06/01/2023日月光投控宣布旗下日月光半導體推出全新大型高效能封裝技術，有效整合晶片與高頻記憶體元件，協助客戶打造AI半導體完善的供應鏈。最新Fan-Out-Chip-on-Substrate-Bridge（FOCoS-Bridge）實現最新突破技術，在70mm x78mm尺寸的大型高效能封裝體中，透過8個橋接連接（Bridge）整合2顆ASIC和8個高頻寬記憶體（HBM）元件，可滿足不斷發展的AI和HPC需求。

日月光指出，FOCoS-Bridge是旗下VIPack平台六大核心封裝技術支柱之一，此大型高效能封裝體包含2顆相同尺寸47mm x31mm的FOCoS-Bridge的扇出型封裝結構，單一FOCoS-Bridge結構均包含1顆主晶片、4顆HBM和4顆橋接的Bridges，將9個元件集成在47mm x31mm尺寸的扇出型封裝體中，幾乎為2倍光罩尺寸（Reticle Size）。FOCoS-Bridge在扇出型封裝結構的基礎中允許嵌入被動和主動元件的技術的選項，可選擇提供用於優化功率傳輸的去耦電容或用於連接功能性（如記憶體、I/O等）的元件。FOCoS-Bridge支持串列和平行介面以及相關的標準，如XSR、BOW、OpenHBI、AIB和UCIe，廣泛實現晶片對晶片（D2D）的互連。

2H23客戶新產品上市可望拉升稼動率：

由於客戶持續調整庫存，日月光投控自結04/2023合併營收431.15億元，MoM-5.37％，YoY-10.95％；其中IC ATM營收233.21億元，較03/2023的257.71億元，MoM-9.51％。日月光的訂單能見度很低，原本預計05~06/2023拉貨，目前已延至3Q23。由於2023年整體市況較預期差，因此日月光下修2023年期望，原先預期2023年封裝測試業績較2022年YoY-7~-9％，現在下修至YoY-7~-16％。

現在市場存在著多重不確定性，2Q23終端需求依舊疲軟，客戶仍進行庫存去化。不過2H23客戶新產品上市，部分客戶將在3Q23開始拉貨與回補庫存，預期將是全面的復甦。

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