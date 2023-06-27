i15暖身ing 專家點出2款舊蘋果最夯

市場預計蘋果將會在今年秋季發表會推出iPhone15系列新機，喜「新」厭「舊」的果粉們自然是蠢蠢欲動，就連iPhone14系列也驚見二手拋售潮。根據《SOGI手機王》出具的數據顯示，5月全台通訊行二手iPhone熱門型號TOP10，iPhone12（128GB）獲得最多通訊行刊登報價，iPhone11（128GB）則是成為最多網友瀏覽的機型；另外，推出不到一年的iPhone14（128GB）與iPhone14Pro Max也出現在榜單內。

資料顯示，在最多通訊行報價的前10款二手iPhone中，iPhone12與iPhone13系列機型各有3款進榜，其次是iPhone14系列佔2款，另外iPhone11與iPhone XR系列也各佔有1款；其中又以2020年10月在台灣上市的iPhone12128GB獲得最多通訊行刊登報價，這也顯示目前市場上有許多二手iPhone12正在被拋售中。

前10款最多網友瀏覽的二手iPhone中，iPhone12、iPhone13，以及較新的iPhone14系列機型各佔3款、進榜數量最多。值得一提的是，最多網友瀏覽的iPhone11（128GB），是唯一進榜的iPhone11系列手機，儘管該款產品是2019年就上市的機型，屬於好幾代以前的舊機型，目前市場上已無新機在販售，但二手價格已經掉到萬元有找，也因此人氣也相當高，獲得許多網友青睞。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，觀察5月通訊行二手iPhone報價狀況，熱門機型仍以iPhone12與iPhone13系列為主流。然而，隨著下一代iPhone進入量產、即將問世，市場上也開始出現iPhone14系列機型的拋售情況，目前是以iPhone14128GB與iPhone14Pro Max（256GB）最多。此外，由於iPhone11（128GB）的二手價格已經降至萬元以下，因此也引起網友熱烈關注。

（時報記者 王逸芯）