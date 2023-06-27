大立光、先進光侵權案落幕 內鬼竊密手法曝

全球手機鏡頭霸主大立光控告先進光侵權一案，經過十年纏訟終於落幕，法院曾判先進光需賠償15.22億，但審理期間，兩家公司達成和解，大立光以部分現金及股票的方式入主先進光，隨著官司落幕，當年內鬼工程師竊機密的手法也跟著曝光。

鏡周刊報導，早在2012年大立光發現，先進光申請的「點膠針頭結構」和「遮光片送料機構」兩大專利圖面竟與大立光的設計雷同，且專利發明人4名先進光工程師與時任副總羅章浚都待過大立光。

經過一番蒐證後，大立光控告先進光侵害營業秘密，提起民、刑事訴訟，民事部分，二審智財法院重判先進光須賠償大立光15.22億，創下智財案史上最高賠償金額，但後來雙方和解，大立光入主先進光成為最大股東。

刑事部分，竊密的4名工程師及羅章浚遭判6個月徒刑，得易科罰金，並處先進光罰金60萬，但智財法院日前最終判決，涉案的5人遭判6個月徒刑，給予緩刑2年確定。

2010年時任先進光副總羅章浚得知鄒姓、謝姓、翁姓3名工程師想離職，由於他們皆具有先進光急需的自動化設備開發經驗，因此將三人挖角至先進光，到職後又找了朱姓工程師前來幫忙。

沒想到他們將在大立光任職時，取得並擅自存取的3D圖檔電磁紀錄，帶到先進光在短期間內協助先進光申請兩大專利，引起大立光的注意，最終東窗事發，竊機密後還申請專利的舉動也讓他們遭業界封殺。

（中時新聞網 郭宜欣）

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