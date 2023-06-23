i15零組件升級 大立光等台廠供應鏈沾光

iPhone 15預計秋天上市，不管是全系列將導入USB Type-C接口，還是首度支援WiFi 6E技術將使用的功率放大器、新導入的機殼邊框等，幾乎都是台廠強項；隨著供應鏈備貨潮可望在7月正式啟動，第三季開始出貨增溫，相關受惠受台廠供應鏈將大進補。

以往蘋果手機最為市場詬病就是拍照功能，本次最關注的升級功能之一就是相機，除了畫素的提升外，蘋果這次將為iPhone 15引進潛望式鏡頭，可有效提高望遠端拍攝的倍率和解決望遠時照片四角變形的問題。但受限於手機高度和晶片大小，初期僅會應用在最高階款iPhone 15 Pro Max（Ultra）上。光學龍頭大立光拿下第一批潛望式鏡頭訂單，二哥玉晶光也喊出「準備好了」，可能明年加入供貨行列。

iPhone 15高階款將以鈦合金邊框取代現有的不鏽鋼邊框，訂單據傳花落鴻海集團，由旗下的鴻準及FII分食。市場預期，邊框向來不是新手機的觀察重點，不過鈦合金邊框因在設計感及重量上，均略勝不鏽鋼邊框一籌，因此iPhone 15首度採用鈦合金邊框的設計，仍可望吸引眼球關注。

蘋果手機邊框設計過去也曾嘗試過不同材質，包括玻璃及不鏽鋼邊框，其中玻璃邊框因傳出影響通訊品質，因此蘋果沒有沿用該項設計，而是在這次大膽採用鈦合金邊框，也相當考驗消費者的接受度。

為符合歐盟規定，iPhone 15高階款新機將導入USB Type-C充電功能，包括鈺創、威鋒、創惟、偉詮電、宣德及祥碩概念股，業績有望雨露均霑。鈺創為USB Type-C的控制晶片廠，與子公司鈺群推出的E-Marker晶片，已成功獲得USB 4及Thunderbolt 4兩大高速傳輸介面規格雙認證。創惟則為Type-C Hub控制IC全球前幾大供應商之一，與蘋果具有多年合作經驗。

祥碩Type-C方案在PC供應鏈具有高市占率，偉詮電主要以USB-PD晶片切入Type-C市場，威鋒電子則推出支援USB PD 3.1電力傳輸的控制晶片，可滿足筆電對高畫質的需求，宣德也預告，Type-C下半年開始大量出貨，顯示在新品競出之下，相關廠商有望迎來新業績動能。