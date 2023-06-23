i15拉貨潮來了 台積電、立迅等台廠Q3備戰

上半年即將結束，科技業終於度過營運落底階段，多數電子業者展望今年景氣將維持L型復甦，也讓市場對於9月中發布的蘋果年度新機iPhone 15寄予厚望，據了解，蘋果已針對iPhone 15下達備貨指令，7月開始啟動第一波拉貨潮，台廠供應鏈相關蘋概股正式備戰。

雖然今年消費性電子產業受到「高庫存、低消費」等因素衝擊，但是各界仍看好iPhone 15整體性能提升，將比前兩代iPhone 13、iPhone 14手機更具吸引力。先前就有市場分析師樂觀預估，以iPhone 14初期出貨量7,800萬台來看，綜合整體環境變化與手機換機潮週期等條件，iPhone 15出貨量將上看8,900萬台。

據了解，今年iPhone 15將維持四款，從規格來看，iPhone 15系列將較前二代機種明顯升級，包含Pro與Ultra高階款搭載由台積電3奈米先進製程助攻的A17晶片，顯示方面Pro系列將採低溫多晶氧化物（LTPO）OLED，最高階款Ultra機種則首度導入光學變焦效果更好的潛望式鏡頭，高階款機殼更改用鈦金屬材質，以及全系列手機正式改用Type-C高速傳輸接口。其中，A17是蘋果自行設計的晶片，也是台積電第一代3奈米製程的唯一大客戶，占了產能的9成以上，未來也將用於Mac、iPad等產品。

此外，蘋果為避免供應鏈出現斷鏈，除了組裝大廠鴻海外，亦納入和碩及立訊兩家組裝廠，據了解，鴻海在iPhone 15組裝占比55％～60％，立訊則躍升第二，占比估20％～25％，和碩則為15％～20％。

因此，立訊去年iPhone整體出貨約2,000萬支，今年樂觀預期可增至5,000萬支，中性期待為4,200萬支，明年在高階手機滲透率拉高下，出貨有望三級跳。

iPhone 15主要仍由鴻海旗下富士康鄭州廠負責組裝。為備戰大規模生產，近期富士康在當地頻頻發出招工訊息，提供高額介紹費和返聘獎金，鼓勵有經驗的鄭州廠員工返職，以因應即將來臨的傳統旺季與新品出貨高峰。