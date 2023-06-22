保勝擁「關鍵技術」 用少量多樣推升毛利

保勝光學去年營運績效大成長，成為光學鏡頭的大黑馬；兩年前接任董事長的方幼玲，是如何扭轉這家全台最老字號的光學鏡頭廠？

根據《財訊》報導，光學鏡頭產業面臨淡季效應，但保勝光學公布第1季稅後純益達3,965萬元，不僅逆勢成長，還刷新歷史紀錄；值得一提的是，保勝的毛利率高達46%，在產業界僅次於全球手機鏡頭龍頭大立光的49.4%。

攤開歷年財報，頂著全台最老字號光環的保勝光學，過去營運績效卻是敬陪末座，如今的保勝光學卻脫胎換骨，今年的股利有1.2元，它轉骨的契機究竟是什麼？

根據《財訊》報導，回顧保勝光學成立於1970年，是德國博世（Robert Bosch）在台灣設立的第1家光學鏡頭公司，後歷經多手轉移，包括1974年成為伊士曼柯達（Kodak）所屬子公司、2002年又轉移股權給本土資金，再併購原是日本豪雅（HOYA）旗下光學品牌的賓得士（PENTAX）台灣等，也因此掌握了德國、美國及日本的關鍵技術；陸續成為奧地利Swarovski（施華洛世奇）、比利時光學公司BARCO（巴可）、索尼等國際品牌大廠的供應商。

德美日關鍵技術 含金量高

6月9日，保勝光學董事長方幼玲在股東會後表示，「儘管近期全球景氣不佳，唯公司產品多元且市場分散。今年目標仍然希望業績能夠持續成長，並加強高附加價值的產品銷售。」

《財訊》報導指出，2014年時，方幼玲還只是一位單純的保勝投資人；2021年，保勝原董事長伍必霈2021年10月辭任，經董事會通過推舉，由方幼玲擔任董事長，目前她也是保勝光學的前10大股東。

為什麼當初方幼玲會出線？方幼玲曾是昆山金利表面材料應用科技（現更名為眾應互聯科技）董事長暨總經理，是蘋果3大銘板供應商，主要用於iPad、Macbook系列產品；諾基亞、摩托羅拉、飛利浦、通用電器等也都是這家公司的指標型客戶。

「保勝光學為台灣第1家由德商創建的光學廠，又有美日技術的融入，是國內少數大尺寸玻璃鏡片鏡頭製造商，產品為少量多樣的客製化產品，光學技術含量很高，擁有產品議價話語權，加上光學與其他產業整合為未來趨勢，因此看好發展潛力。」方幼玲一席話，點出保勝光學的核心優勢，也道出當初決定入股當投資人的主因。

《財訊》也發現，她以長年打入國際客戶供應鏈的經驗，拉升保勝的海外營收。2022年保勝在歐、美、亞洲的銷售金額有顯著增長，其中歐洲的營收貢獻比重從2021年24.5%攀升至26.73%；包含日本在內的亞洲營收貢獻比率更從2021年的39.95%成長至42.64%。

方幼玲先鎖定國際市場後，接下來則善加推廣技術優勢。保勝掌握了中型鏡片研磨與變焦鏡頭設計和製造技術，以及數位影像鏡頭與小鏡片設計和製造技術；另外，也透過向USPL（美國精密鏡頭）公司取得技術授權模式，引進大型鏡片製造技術。

《財訊》分析，方幼玲瞄準高毛利、高值化、利基型的運動光學、工業檢測設備、半導體設備、AOI（自動光學檢測）、醫療、航太等應用，例如保勝光學也參與國家太空計畫—福爾摩沙衛星8號鏡頭研發，並順利打入低軌衛星市場。

國家太空隊 跨足低軌衛星

而全球最大晶片微影設備廠商艾司摩爾（ASML）決定來新北市進行大型投資，方幼玲則也低調回應，「保勝會證明自己的產品可以達到他們要求，而且我們也已成功打入這個市場，相信一定可以取得客戶在地採購的機會。」

根據《財訊》報導，保勝光學總經理葉霖松指出，2022年保勝靠著產品組合、市場分散，營收與獲利逐年成長，特別是疫情帶動運動光學、AOI與半導體業務增加，2022年營收與獲利都創下歷史新高。「未來，公司對外，會採取擇優接單策略，來增加高附加價值；對內，則推動各項資本改善專案，提高整體公司毛利率。」

值得關注的是，過去光學鏡頭產業界考量非球面技術門檻高、投資金額大且報廢率高，連大立光等光學鏡頭大廠都趨於保守。然而，非球面鏡片鏡頭可有效減少像差，達到更好的影像品質，可應用於相機、醫療、半導體光刻系統、望遠鏡、航太等，有愈來愈多汽車品牌廠商也開始要求在鏡頭中導入。

葉霖松透露，「公司非球面的技術按照規畫時程進行，非球面技術設備會在年底前陸續進廠房，2024年開始試產，也已向潛在客戶說明開發進度，以爭取訂單。」屆時是否能如預期突破量產與良率瓶頸，值得持續關注。…（本文出自《財訊》雙週刊688期）

（林苑卿）

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