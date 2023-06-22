特斯拉超充聯盟成形 台廠吃補

繼福特（Ford）汽車之後，美國通用汽車（GM）6月8日也宣布與特斯拉（Tesla）達成協議，明年初開始，通用電動車（EV）就將開始使用Tesla超級充電網路，特斯拉超充聯盟商機隱然浮現。

由於北美三大電動車品牌已就充電硬體標準達成一致，意味未來北美逾五分之三的電動車都將使用同一套充電系統標準，市場大一統在望，對深耕充電椿多年的台達電、光寶科是一大利多，業績進補指日可待。

特斯拉超充聯盟即將合體完成，在電動車市場引爆新話題，台達電董事長海英俊對此樂觀以待，直言目前美國充電椿架設數量還不夠，加上電動車從A國開到B國得找不同的充電椿和接頭，難免都會影響購車意願，如果能有一個共同標準，就如同TYPE C大一統一般，對電動車市場絕對是好事，畢竟「生態系共用的東西愈多，市場愈容易長大」。

光寶科總經理邱森彬也指出，這是業界整合的必然趨勢，對充電設備業者來說，短期雖需要在軟硬體上做些設計變更，但長期來看，亦可降低業者設計成本及開模成本；對EV使用者來說，可增加EV駕駛人的方便性，降低另外購置轉接頭的成本，有助於加速EV市場的開展。光寶科除樂觀看待此一規格整合外，也會積極配合客戶，預期短期內就會導入NACS（North American Charging Standard）規格，提供客戶及時的充電支持。

雖然整合大業才剛起步，效益仍有待醞釀，但看好電動車是未來趨勢，美國政府已在今年2月奉上75億美元電動車（EV）與充電樁補貼，此補貼即將於2024年7月啟動，目標是2030年前將美國EV充電站數量擴增至50萬座；不過，要享有此優惠，前提是必須要有55％充電樁零件MADE IN USA。

為大啖美國電動車充電商機，台達電、光寶科全都動起來。台達電2022年即宣布斥資3,500萬美元（折合新台幣近10.23億元），購買德州普萊諾（Plano）市土地與廠房，台達電表示積極建設中，應可在明年底投產。另光寶科位於德州達拉斯的Plano新廠，也已投入20億元租建廠房，預計年底就可加入營運。