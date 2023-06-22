非蘋回溫？realme 11 Pro系列預購翻3倍

全球成長最快智慧型手機品牌realme於上週發表最新旗艦realme 11 Pro系列，在發表後即收穫好評，並創下預購量翻近3倍的市場佳績。目前realme 11 Pro系列已經在正式出貨，realme也勢必會透過更有力的行銷策略，讓買氣持續加溫。

realme洞悉消費者對質感、個人風格展現等面向的追求，提出「質價比」的全新概念，於去年底正式啟動「塔尖策略」，宣告每代產品必有一項越級科技，更於日前的發表會進一步承諾「不越級，不發新機」，於此承諾下發表的第一款新機realme 11 Pro系列憑藉精品級的外觀工藝、同價位帶最強2億相機，與不妥協的使用體驗，收穫消費者喜愛，預購量相較前代產品同期銷售量大幅成長178%，逐步打開萬元以上市場布局。

對此，realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，消費市場出現供過於求的現象，廠商需要提供價格、品質、服務全方位兼具的質價比產品，才能獲得消費者的青睞，產品綜合競爭力成為未來決勝點。而realme 11 Pro系列的預購量超越過去任何一款數字系列產品，證實了我們所堅持的『質價比』概念受到用戶認可，未來我們持續打造數字Pro系列爆款，帶來同價位段的最越級的產品，包含越級的設計、越級的影像，以及全面的越級體驗。

realme 11 Pro系列均採用聯發科(2454)天璣7050處理器，為台積電(2330)奈米製程，最高搭載12GB+512GB的超大記憶體組合，搭配旗艦同款的旋風內存加速引擎，讓高負載下的流暢性提升50%，並通過南德48個月A級流暢認證，確保4年流暢使用。

（ 時報資訊 財經內容中心 ）

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