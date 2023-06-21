橘子配息5.8元 殖利率逾7％

橘子（6180）21日舉行股東會，通過每股配發現金股利5.8元，隱含現金殖利率達7.1％。該公司表示，2023年有一～二款新遊戲上市，暑假主打遊戲「新楓之谷」的改版，預先登錄創歷年新高。展望未來，集團朝多元化布局，以遊戲、支付、電商及媒體等面向發展。

橘子集團2022年合併營收為113.9億元，與前一年度水準相當，其中主力遊戲「新楓之谷」品牌再造有成，營收續創歷史佳績。2022年稅後純益為12.8億元，年增16％，主要受惠營運體質調整有成，本業獲利能力提高，加上集團開展多元事業布局效應漸顯，營收及稅後純益居歷史次高。

2022年每股稅後純益7.29元。股東會通過每股配發5.8元股利，現金殖利率達7.1％。

回顧2022年，旗艦APP beanfun！進行大規模改版，並與多方藝文娛樂夥伴合作，共同策劃線上線下活動，帶動新用戶成長。2023年beanfun以新世代社群平台為定位持續發展，將串連橘子集團的網路生態圈。

在遊戲本業方面，除了既有遊戲將強化營運，2023年預計將有一～二款新產品上市，挹注營運新動能。

其中樂點GASH持續開拓異業契機，另外旗下子公司果核數位以雲端及資安服務為定位，2023年前進東南亞發展，將資安產品輸出海外。

至於子公司猿聲串動行銷則是專營數位行銷及經銷廣告服務，三年多的疫情期間營收近翻倍增長。

至於ESG方面，橘子集團也積極響應，於2022年自主完成溫室氣體盤查、發布「2021橘子集團ESG永續報告書」，並獲頒環保署第四屆國家企業環保獎銅級獎。橘子2012年所成立的幼兒園「幼橘園」，本著為員工打造樂業安居的友善職場為目標，今年邁入10周年。橘子關懷基金會則迎來15周年，正提出「GoNext」的概念，持續為社會注入正能量。