半導體撐起一片天 南科前4月營業額創新高

南科管理局21日表示，112年國際經濟情勢持續處於多重下行風險挑戰下，各主要機構預測皆指出，今年全球經濟成長率，將比去年低，但，南科今年1~4月營業額，在積體電路產業的有力支撐下，仍締造了歷年同期最佳4,584.82億元的成績，維持了雙位數的成長率，年增約10.52％。

南科說，在積體電路產業方面，受到終端產品晶片庫存調整影響，終端消費需求動能仍處於低點，惟南科受惠擴廠效應及全球最先進高值的製程加持，今年1至4月的營業額為3,783.24億元，較111年同期營業額成長20.28％；依據智庫綜合評估預期，產業營運低潮有望在今年第二季落底，且預期第三季在旺季效應及AI晶片需求帶動下，營收開始展現較大幅度地拉升。

光電產業部分，由於占大宗的面板產業，尚受自110年下半年起的產業循環影響，再加上庫存仍待消化，今年1至4月的營業額為521.17億元，較111年同期營業額衰退26.57％。

惟，廠商持續透過減產加速調節面板價格，並透過最佳化產品組合，強化車用、醫用等高值面板的銷售，提升產業競爭力，因此，面板景氣已在今年第一季築底，在電視面板已回升至成本價以上後，整體面板出貨可望逐月回溫，展現出產業回暖跡象。

至於通訊產業，因受惠111年下半年零組件供應轉順，長短料問題進一步紓解，訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，推升營運持續攀高，今年累計前4月營業額呈穩健成長，達61.78億元，成長率11.39％。

展望112年，南科管理局說，受惠積體電路產業在南科持續擴產，且產業預期於今年第三季開始復甦的發展態勢下，南科112年全年營業額表現，將可期待在穩健中拚成長。