旺季備貨潮啟動 電視面板價格第三季續漲

618檔期銷售符合預估，TrendForce研究副總范博毓表示，6月65吋以上大尺寸電視面板仍大漲10美元、50／55吋面板價格調漲7～8美元，監視器面板微幅調漲，顯示大尺寸電視銷售在檔期拉升帶動下，銷售金額出現成長，預計歐美旺季備貨潮開始啟動，第三季面板採購仍有個位數的季成長率，支撐第三季電視面板價格續漲。

TrendForce公布最新6月下旬面板報價，電視面板部份，32吋面板全月上漲2美元、報價來到34美元，43吋面板上漲3美元、報價約60美元，55吋面板上漲8美元、報價約113美元，65吋面板則是上漲10美元、報價約155美元。第二季電視面板價格平均漲幅高達10～20％，全面漲回現金成本之上，面板廠第二季毛利率可望轉正，損益表現將大幅改善。

范博毓表示，618促銷檔期銷售初步統計出爐，雖然電視銷售數量衰退，但是在大尺寸電視銷售拉升帶動之下，平均銷售價格提升，拉抬銷售金額成長，整體銷售符合預期。再加上歐美旺季備貨潮啟動，第三季面板採購仍有個位數的季成長率，支撐第三季電視面板價格續漲。

監視器面板來看，台灣面板廠帶頭喊漲，不過商務機種的需求還是不佳，因此買賣雙方價格談判還是在拉鋸，目前來看監視器面板模組價格大致持平，部分超跌的產品小漲0.1美元，至於面板半成品（open cell）的價格則是有0.2～0.5美元的漲幅。21.5吋面板價格小漲0.1美元、均價來到41.4美元，23.8吋面板調漲0.1美元、均價約47.8美元，而27吋面板價格持平、維持在61.6美元。

筆電面板方面，雖然需求好轉、採購量逐月增加，不過主要是回補庫存需求，品牌廠對於下半年市場買氣看法還是比較保守，因此拉貨相當謹慎，也讓筆電面板價格欲漲不易。6月筆電面板價格仍是全面持平，進入第三季傳統旺季，預期拉貨動能會持續增長，7月份低階筆電TN面板價格有機會反彈。

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