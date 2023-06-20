徐秀蘭預告 環球晶Q4好轉、明年有盼頭

人稱晶圓女王的環球晶董事長徐秀蘭表示，矽晶圓產業第二季、第三季營運仍有一些壓力，環球晶連續13個季度正成長的表現可能會在第二季終止，不過第四季會好轉，今年成長展望不變，明年會更有「盼頭」。從各產品線來看，8吋以下產能尚未滿載，但是12吋還是維持滿載，整體產能利用率8～9成。FZ晶圓、化合物半導體需求強，公司會持續擴產。

今年成長展望不變

徐秀蘭對景氣謹慎樂觀，她強調，先前對於今年成長的預期很大，但是現在看來第二季、第三季營收會有一些壓力，季營收連續13個季度成長也會在第二季終止，現在看起來第四季會好一些。環球晶前五個月營收約302.07億元，相比去年同期成長9.42％，預期今年全年還是會成長。

她表示，明年存貨更健康，市場需求也可望好轉，特別是半導體已經是庶民經濟，就連掃地（吸塵器）都要IC，電動車的用量也很大，明年產業成長性還是相當看好，會更有「盼頭」。

產能利用率8～9成

從環球晶各產品線的稼動率來看，徐秀蘭說，小尺寸比較早開始下修，現在8吋沒有滿載，整體利用率大約在80～90％。12吋的磊晶還是滿載，非EPI部分因為DRAM還沒有復甦，所以拋光片目前也不是滿載。不過第三代半導體需求很強，FZ wafer需求超級強，現有的擴產還不敷使用，化合物半導體需求也很強勁，特別是碳化矽（SiC），每年產能加倍，但是客戶還要求擴產速度要加快，而且正加速轉往8吋產品。氮化鎵（GaN）成長力道不及碳化矽，但環球晶已經擴了一個無塵室，也有客戶正在驗證。

環球晶併購世創破局，徐秀蘭直言跨國併購難度高，公司主軸轉變為organic growth有機成長，也就是自己積極擴產。在地緣政治之下，各國把半導體視為戰略產業，台灣公司併購難度提高，以後跨國併購會更小心評估。反而是海外擴廠受到歡迎，在各國投資可得到當地政府的幫助。

通過現金股利16元

環球晶20日舉行股東會，會中通過股利政策、每股配發16元現金股利，並且通過增設一席獨立董事羅達賢，獨立董事席次占董事會比例達二分之一，優於法令規範，透過強化董事會監督職能，增進董事多元化與專業性。

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