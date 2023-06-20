撇開谷歌訂單 聯發科、高通價格戰有變數

聯發科（2454）傳出與Google合作AI伺服器晶片，該消息遭聯發科重話駁斥，美系外資針對此一事件，出具最新研究報告，認為「究竟聯發科是否有拿下Google AI訂單目前尚不清楚」，只是該消息帶動聯發科昨（20）日股價大漲恐會影響到今日除息行情的股價支撐，另外，外資也點出，面對和高通的競爭，第三季兩家公司在高端5G SoC（系統單晶片）平均售價削減約5~10美元，故維持聯發科減碼評等、目標價618元。

昨日傳出聯發科奪下Google AI的ASIC項目，採用台積電（2330）5奈米製程，該計畫主要是由聯發科提供串行器及解串器（SerDes）方案，協助整合Google自行開發的張量處理器（TPU），藉此讓Google可以打造出最佳性能的AI伺服器晶片，只是該一消息已經遭到聯發科駁斥。

美系外資針對上述事件釋出最新看法，外資認為，聯發科擁有7奈米的112G SerDes IP，目前用於Cisco和Juniper的網絡ASIC項目。根據對代工供應鏈檢查顯示，目前有幾家公司可能正在與Google合作，包括Broadcom（博通）、Marvell（麥威爾）和聯發科，故究竟聯發科是否有拿下Google AI訂單目前尚不清楚，只是在該消息的激勵下，聯發科股價昨（19）日大漲4.5％，但也因為如此，聯發科今日的除息行情恐遭失去支撐。

另外，聯發科與高通的價格戰競爭，美系外資認為，第三季兩家公司在高端5G SoC平均售價削減約5~10美元。現階段維持聯發科減碼評等、目標價618元。

（時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

奪Google AI大單? 聯發科重訊駁斥

不只台積電！ 這大廠急邀國中女生盼搶才

聯發科否認獲谷歌AI訂單 法人點出二隱憂