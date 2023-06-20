佳世達有旺季效應？群益這樣評估

佳世達（2352TT）

高附加價值產品線仍有旺季效應可期。

投資建議：由於歐、美地區總經景氣受通膨、升息等因素衝擊而轉差，螢幕、投影機等消費性電子產品需求隨之降溫，佳世達IT產品線出貨表現自3Q22開始轉差，且2H23展望仍偏保守。幸而醫療、智慧方案等高附加價值產品線仍具營收動能，預估佳世達2H23營收得以受惠於旺季效益而高於1H23。

1Q23稅後淨利為2Q20迄今最低：由於IT產品線需求降溫，1Q23佳世達的營收減少至504.46億元，QoQ-10.11％。在營收規模縮小下，雖然佳世達的毛利率因IT產品線營收比重降低而由4Q22的15.62％提高至1Q23的15.85％，但本業表現仍轉差，1Q23稅後淨利減少至3.24億元，QoQ-12.80％，為2Q20迄今最低。

醫療相關營收2023年成長性居各部門之冠：展望2023年，預估醫療相關營收的成長幅度居各部門之冠。2022年南京、蘇州明基醫院的病床空床率仍受疫情影響而偏高，加上多數手術亦無法進行，醫療服務相關營收雖因視訊看診而較2021年增加，但獲利表現所受影響程度則仍鉅，不過，群益預估，2023年醫療相關營收將隨解封而回升，獲利表現亦改善，原因主要有三，（1）2023年以來病床空床率已隨當地陸續解封而降低，手術進行時程亦未再延宕，（2）明基材11/2022購併未上市不織布廠衛普，且業績自01/2023開始併入合併財報，（3）原本佳世達僅於台灣擁有200萬支/年的血液透析耗材產能，但看好中國市場商機而於上海廠設置4,000萬支/年的產能，並已取得藥證，預計3Q23量產，相關營收長線潛在成長空間龐大。

至於在其他高附加價值產品線的部份，首先，智慧方案產品線受惠於AI相關需求增溫，近期接單狀況轉佳，預估2023年營收可有兩位數百分比成長。其次，網路通訊產品線先前因客戶考量IC等零組件缺料而積極下單，但2Q23以來補庫存訂單數量已大不如前，網路通訊產品線2H23出貨展望不及1H23，預估2023年營收只能維持個位數成長。

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