多付錢買綠色商品 民眾意願掉4％

資策會MIC於日前公布2022年網購消費者行為調查，消費者對於多付錢購買「環保、節能、有機等綠色商品」的意願相較2021年微幅下降4.4％，有意願者占44.1％。

其中，育兒族群展現出更高的意願（47.7％），明顯高於非育兒族群（40.8％），而18～25歲族群（48.1％）為全年齡層意願最高者，其次為56～65歲，26～45歲相對低（42％）。

針對綠色消費表現與網購訂閱制偏好方面，高達87.6％消費者網購時常用電子發票載具，而隨著綠色消費意識逐漸普及，部分消費者開始選購節能標章商品（34.2％）、支持提供綠色包裝業者（26.1％），以及選購環保標章商品（23.1％）。

產業分析師李祐萱表示，綠色商品價格通常略高於一般商品，要提升國內綠色消費接受度仍需要一段教育期，相較於國外業者對供應商有較高議價力，且已推出綠色生產與碳排計算新服務，國內電商業者目前仍缺乏要求供應商符合綠色採購與材料的主導權，以及多元創新服務不足。 李祐萱提出兩點建議，業者可善用現有綠色配送優勢，進一步結合「獎勵」與「逆物流」發展綠色布局。

首先為「推動綠色配送搭配獎勵機制」，可鼓勵會員選擇電動配送，並依據減碳記錄給予獎勵，除有助於國內業者符合政策規範、提升會員數，消費者也可將獲取的減碳優惠用於回購，進而提升顧客忠誠度。

第二，透過「綠色配送創造逆向新商機」，結合綠色配送與現有分倉優勢，主動收取消費者退貨商品，重新發貨給需要的消費者，達到減少碳排與商品浪費。

除了綠色消費，資策會MIC另針對網購的訂閱制行為進行調查。有23.8％消費者有意願使用國內訂閱制或定期配送服務，然而不願意（30.5％）比例仍高於有意願者，顯示業者推行訂閱制仍有成長空間。

李祐萱認為，對消費者而言，產品或服務本身未具有一定週期的使用頻率，將降低選擇訂閱服務的意願，因此業者優先順序應為挑選出適合推行訂閱制的產品或服務，訂定合適的訂閱費用，進一步達成與免費會員的差異化服務。

資策會MIC這份調查報告的時間為2022年第四季，採網路調查，為期1.5個月，有效樣本2,500份，在95％信賴區間下抽樣誤差±1.96％