宋恭源：AI趨勢來臨 金居優勢高於同業

金居（8358）董事長宋恭源19日表示，AI伺服器強調高速運算帶動特殊銅箔的需求，金居在6～7年前就投入高頻、高速的銅箔研發，並獲得客戶指定採用，隨著AI趨勢的來臨，金居的優勢高於同業。

宋恭源認為AI趨勢對金居來說，是機會與挑戰並存，未來一至二年或是二至三年，AI會普及到NB及桌機上，進入CPU及GPU整合的時代，金居在6～7年前投入特殊銅箔的研發，替金居奠定好的基礎。

而面臨的挑戰是，因應電動車帶動的銅箔需求，大陸廠商大舉投入銅箔產業，但是供需落差太大，搶單的壓力之下，導致傳統銅箔陷入惡性報價，傳統銅箔的利潤已經很少，主要的利潤來自高頻、高速銅箔，但百分比仍低，因此對金居而言，雖然處於對的趨勢上，「但是目前處於尷尬期」。

金居總經理李思賢預估，大陸銅箔廠殺到見骨的情況，可望因總體經濟不佳、補貼政策變動，或是陸廠自身財報疲弱而趨緩，再殺低的機率不大，但是價格要回升至成本線以上，恐怕還需要時間，李思賢預期，傳統銅箔這一波供過於求的調整將延續至明年。

金居19日舉行股東常會，所有議案均照案通過，並通過2.5元盈餘分配案，以金居目前約60.1元價位計算，隱含現金殖利率約4.16％。