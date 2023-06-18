價格落底 十銓、南亞科等記憶體族群走強

記憶體大廠去年下半年發動價格戰，經過激烈修正後，三星、美光、SK海力士紛紛宣布減產，業界普遍預期，未來跌價空間將逐漸收斂，DRAM報價可望率先落底，記憶體便宜價格恐不再，激勵記憶體族群股價先行發動一波強勁攻勢。

個股十銓（4967）、南亞科（2408）周漲逾一成，威剛（3260）上周漲逾9％，旺宏（2337）上周漲逾8％，成盤面新亮點。

市場人士分析，記憶體族群股價走勢轉強，主要理由是AI對運算能力與頻寬要求比傳統伺服器更高，所必須搭載的記憶體數量更多，GPU搭配HBM、CPU則搭配DDR，隨著輝達、超微AI伺服器新平台陸續上市，包括DDR5、第三代高頻寬記憶體（HBM3）需求都會跟進大幅成長。

加上下半年進入傳統消費電子旺季、國際大廠如三星、SK海力士、美光等維持低稼動率，將支撐第三季記憶體價格止跌，並加速業者庫存下降，預期記憶體族群第三季營運可望回升，吸引市場資金率先進場卡位。

其中，十銓受惠於國際B2B專案挹注，吃下業績大補丸，4～5月分別創下歷史新高及次高紀錄，累計前五月營收達53.49億元，年增達100.78％。在特定買盤拉升下，股價16日攻上漲停板價71.6元，本益比已拉升至73.1倍，漲勢凌厲。

威剛過去五個季度積極調整庫存，因看好DRAM現貨價格可望從第三季開始反彈，近來陸續回補低價庫存，DRAM存貨水位提升至12周，NAND則約6～8周，一旦記憶體報價回升，低價庫存將挹助獲利。

在旺宏部分，ROM業務進入拉貨旺季，且NOR（編碼型快閃記憶體）拉貨亦於第二季逐步回溫，將帶動第三季本業由虧轉盈。營運最壞時刻已過，目前本淨比1.2倍，處於長年低檔，投資價值浮現。

在群聯部分，除有原本的記憶體生意，也加入新的成長元素。

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