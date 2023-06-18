Intel新處理器掀AI大戰 欣興等概念股受惠

英特爾針對客戶端運算品牌進行重大更新，16日推出全新Intel Core及Intel Core Ultra處理器品牌，下半年將由Meteor Lake處理器一同推出。市場預估，英特爾15年來最重大的品牌更新，已經打響消費性市場CPU與GPU的AI大戰，新產品終端售價也會相對應調整，載板、散熱及組裝廠包括欣興、南電、健策及廣達、英業達等可望受惠。

法人指出，Meteor Lake為英特爾重要轉捩點，是首款以Intel 4製程節點製造的客戶端處理器，亦為一款實現Foveros先進3D封裝技術的客戶端晶片，更搭載專用AI引擎，業界對於明、後年邊緣運算的換機潮寄予厚望。

英特爾Core i品牌將畫下句點，未來推出的客戶端處理器，將分成Core及Core Ultra，後者意指最先進產品。同時每類別再以數字分級，包含Core 3／5／7／9。EVO認證設計將發展為Edition平台品牌。相關的商用系統也將導入Intel vPro Enterprise和Essentials標誌。而推出的新品牌，將隨著2023年下半年推出的新世代Meteor Lake架構導入使用。

英特爾客戶端運算事業群業務副總裁暨總經理Caitlin Anderson表示，Meteor Lake將為Intel重要轉捩點，因為其為首款導入Intel 4（原Intel 7nm）製程，也是第一個採Foveros先進3D封裝技術的處理器，並首次在英特爾客戶端處理器搭載專用AI引擎－Intel AI Boost。

英特爾持續融合AI功能於CPU，試圖在GPU為主流的AI晶片市場裡出奇制勝。在AI與機器學習應用上，CPU與GPU分別執行哪些工作負載，長期以來涇渭分明，英特爾希望儘量抹除這種界線，讓不同應用規模的客戶，從訓練、推論到資料準備工作，從網路邊緣到雲端，都能透過共同的資料中心平台，利用CPU來進行。

英特爾預測，未來AI工作負載主要還是會使用CPU來執行，估計佔所有AI模型的60％，其中以中小型模型為主。至於大型模型，則會佔整體工作負載的40％，並以GPU或其他種類的特製加速器來運行。

英特爾新品牌採用全新製程節點，加上先進3D封裝技術，這意味著，若如預期在下半年達到量產，可見由執行長季辛格所領導的Intel已經加快腳步追趕競爭對手。

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