一賺就是40年 從油商到台積電都要「它」

吳定國與哥哥白手起家一起創業，切入歐美大廠盤據已久的感測器市場，自創品牌、併購，如今已是亞洲最大製程自動化感測器製造廠。

根據《財訊》報導，美國頁岩油的開採、電動車鋰電池高壓充電安全保護系統、台積電數公尺的化學原料槽偵測、電路板清洗設備、國際飼料大廠玉米的儲存、歐美日船廠的智慧船舶壓艙水自動控制、東南亞的智慧城市水處理系統，這些看似八竿子打不著的產業，其實有個共通點，就是都少不了桓達科技的關鍵感測器（Sensor）。

桓達科技為亞洲最大製程自動化感測器製造廠，成立於1979年，原名汎宜控制，2003年更名桓達，創辦人是總經理吳定國。去年6月金管會推動績優冷門股造市，桓達就是代表之一。走進桓達位於新北市土城的展示間，終端應用琳瑯滿目，包括飼料業、石化、化工、印刷電路板、半導體、水資源循環處理。吳定國用國台語交雜的親切口音說：「我們合作過的客戶有10000多家，很分散，不擔心景氣突然下滑，40年來沒有虧過錢。」

客製化毛利率 比台積電高

《財訊》報導指出，2022年桓達營收及獲利創新高，達14.3億元、EPS（每股稅後純益）6.59元，股利配發現金4元、股票1.1元。平均標準品毛利率55%至60%，客製化毛利率逾70%，比台積電2023年第1季約56%的毛利率還高。

吳定國是宜蘭人，而且是「開蘭第一人」吳沙的第8代，家中務農自小清苦，兒時記憶盡是種田放牛。因哥哥吳清德投入飼料業，引3弟吳定國入行，後來更踏入大宗物料製程自動化的領域。感念這份情誼，吳定國特地邀請同時也是茂生農經董事長的兄長吳清德任桓達董事長。

《財訊》報導指出，桓達事業緣於民國50、60年代，國內工業正要機械化，為了建立生產線，需要有控制箱才能確保生產線順利運作，在飼料廠工作的吳定國看到商機，從控制箱、自動控制做起，自己買零件回來組裝賣給客戶。

吳定國說：「後來我發現飼料儲存槽裡用到很多感測器，當時都是歐洲、日本、美國製造，從訂貨到拿到至少3個月，我拆開看也沒有多難，為什麼沒有人做？」於是他仿照線路設計原理，自己設計組裝，拿去客戶飼料廠測試，就這樣踏入感測器市場。

工業認證有難度 墊高門檻

根據《財訊》報導，在飼料設備領域中，桓達已經是全球第1大供應商。至於其他領域，對手也多是年營收達百億美元以上的國際大廠，如西門子（Siemens）、愛默生（Emerson）、漢威聯合國際（Honeywell）、瑞士ABB集團等。這些世界大廠多半主攻大型公共工程標案、整廠的設計輸出服務，出貨量大，看不上客製化訂單的營收，剛好給了桓達切入的機會，甚至有些大廠會請桓達代工。吳定國私下透露，日本五大競爭對手廠就有3家請桓達代工，最近又有日本人來談相關訂單。「如果日本業務穩定了，也不排除去日本設廠。」

為什麼桓達能做到大廠嫌麻煩、小廠進不來？桓達總經理特助林豐章指出，主要是40多年累積許多工業認證，而工業認證是進入產業最基本的門票，也是產業的規範，像日前才剛取得稀有的防爆認證。再者是客戶信任度高，要了解產業流程和原理才能設計適用產品，而製程又是客戶的商業機密，必須建立在多年的信任上，新進者難以切入，抄襲仿冒也不容易。最後則是廣布全球的服務據點及通路，豎立競爭障礙。

根據《財訊》報導，專門生產高階IC覆晶載板等設備的敘豐董事長周政均表示，桓達供應敘豐壓力偵測器、流量計等產品已經數十年，早年這些裝置只能跟國外買，但遇到要調整參數，常常耗時幾個月，有了桓達幾天就能解決。而且工業用的設備常會有強酸強鹼等腐蝕性藥劑，考驗零組件的耐用度，桓達精準度高、交貨快、穩定性高、性價比也高。周政均認為，桓達眼光長遠，看中的是日後的合作關係，即使是幾萬元訂單也會接，一點一滴把版圖拼起來。

卜蜂生產資深處長方騰芳表示，飼料廠的玉米槽1座20~30公尺（大約9樓高），早年要人去拿布尺測距離來換算存量，人在高處非常危險，用了桓達感測器可測溫度、存量等，溫度高能自動開啟通風；200~300噸的棕櫚油油槽，桓達以雷射波技術取代舊的浮球偵測，近期又多了粉塵偵測功能，可隨時偵測管道間濃度發出警報。方騰芳說，卜蜂光是新開的雲林廠就向桓達購買超過1000個感知器。

《財訊》也發現，多年下來除了研發新品，桓達也積極在海內外設廠設據點，1999年在上海設組裝廠「上海凡宜科技」；2003年搬遷土城總部，負責業務、研發、生產，以及設立新加坡子公司；2007年設立德國子公司、2013年宜蘭設組裝廠，生產流量計及標準品；2016年併德國公司Mutec；2018年印尼新廠落成，生產低階大量產品、2020年土城2廠啟用，增加關鍵零組件、新產品試產線。

圖／財訊提供

併購觸角 伸向德國與日本

根據《財訊》報導，近年桓達透過併購加快壯大腳步。吳定國說：「看了10、20年，看了超過20家公司，才終於買到Mutec。併購會繼續，正在考慮1家日本公司。」而當時在德國漢堡成立40年的Mutec，專長是可以偵測空氣中粉塵的粉體感測器，以及水分分析儀，與桓達的產品有互補性。特別的是，Mutec還有一項HVT高壓充電安全保護系統，去年已經切入電動車產線，今年出貨持續成長。

吳定國興奮地說，努力了這麼久，終於等到智能、ESG時代來臨，例如，智慧城市下的民生公共物聯網必須使用大量傳感器，透過無線通訊到雲端收集訊號；而水處理、空汙、減廢的計量傳感器是桓達強項，能提供液體和粉塵監測的各種傳感器及無線通訊系統。他說他花了10年才讓營業額翻倍，如今技術和經驗都精進很多，期許下次花5年就翻倍。吳定國承襲了祖先吳沙清乾隆38年渡洶湧黑水溝來台的開墾精神，將持續帶領桓達到世界各地開疆闢土、搶占商機。 …（本文出自《財訊》雙週刊687期）

（游筱燕）

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