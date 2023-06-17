環球晶6/20股東會 聚焦下半年復甦

矽晶圓大廠環球晶將於6月20日舉行股東會，雖逢疫情，公司2022年全年表現仍相當亮眼，不論營收、毛利、營業淨利、稅前盈餘、稅後純益與每股稅後純益（EPS）皆創下歷史新高，為大豐收的一年。

展望今年，法人分析，環球晶第二季銷售表現面臨挑戰，營運壓力比第一季大，主因部分客戶拉貨延遲，下半年保守的氛圍仍在。

環球晶去年合併營收702.9億元，年增14.98％，營業毛利303.4億元，營業淨利249.8億元，稅前盈餘201.1億元，稅後純益為153.7億元，EPS高達35.31元。

環球晶主要透過與客戶簽訂長約保護、彈性調配生產地點及積極成本管控，即使疫情當道仍繳出亮麗營收成績單，維持過往的高獲利水準。

今年以來，隨各國邊境解封並回歸實體經濟，疫情帶來的個人消費性需求趨緩、回歸正常，加上受通膨影響，筆記型電腦等產品需求疲軟，致小尺寸產品拉貨力道放緩、墊高庫存水位。

據世界半導體貿易統計協會（World Semiconductor Trade Statistics，WSTS）發布的研究報告，通膨讓消費性需求持續低迷，去年全球半導體產值為5,801億美元、年增4.4％，預期今年半導體整體產值將從歷史新高水位下降，將比去年下滑4.1％。

法人表示，環球晶第二季面臨挑戰，因為部分客戶把部分拉貨延遲到第三季，還沒看到大幅好轉跡象，客戶考量系統性影響，恐影響下半年的表現，不過，長約保護將使環球晶營收維持一定的水準，雖訂單能見度差，但和所有關鍵合作夥伴和客戶交流後，隨著下游廠商調整出貨量，預計庫存將逐漸去化。

其中大尺寸及特殊晶圓（FZ、SOI）將因強勁的車用與工業應用支撐，而持續熱絡；電動車和淨零碳排等政策激勵，化合物半導體市場規模預期仍將迅速擴大。

環球晶初步預計，產業復甦將從下半年開始，最遲為明年初。而公司對於下半年展望的最新說明，也成為股東會上外界聚焦的核心議題。

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