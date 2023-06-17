2因素提升消費力 去年網購逾6萬者成長5%

資策會產業情報研究所（MIC）公布2022年網購消費者調查，發現臺灣消費者在網購消費力有上升趨勢，43.4%消費者年度網購1-6萬元，成長4.1%；年網購逾6萬者占18%，成長4.9%，其中，年網購6-10萬者占9.1%、10萬以上網購大戶占8.9%。

產業分析師李祐萱表示，網購消費力提升主要有兩個因素，一是疫情驅使消費者網購日常用品與零售商品成為常態，二是電商頻繁造節提升用戶黏著度，然而須留意2023年民眾可支配所得隨著疫情紅利退燒，部分民生食材與小家電等消費移轉到旅遊與外食，電商業者的營收成長幅度預期趨緩，建議業者應透過OMO（Online Merge Offline）完成線上線下整合，並持續優化顧客的消費體驗，因應消費者回流實體的挑戰。

資策會MIC調查消費者網購途徑，發現「點數與現金回饋平台」路徑青睞度提升，仍有近7成消費者選擇直接進入購物平台瀏覽下單，然而比例已較2021年下降5.2%，相反的，透過點數回饋平台（34.7%）、現金回饋平台（30%）進入購物網站的比例各成長4.7%與4%，其中，點數回饋平台超越比價網站，上升至第二名，反映出價格仍是驅動消費者選擇網購與導購平台的最大助力；另外，可觀察到「通訊、主題式、直播」平台微幅成長，其發展潛力值得關注。

進一步調查消費者偏好的購物平台類型，前三名依序為「綜合性電商平台（73.4%）、實體零售網購通路（36.2%）、第三方外送平台（24.8%）」，其中綜合型電商平台較2021年大幅下降15.3%，第三方外送平台也衰退3.6%。資策會MIC產業分析師李祐萱表示，過去消費者傾向集中在綜合型電商平台網購，隨著通路多樣化發展，如通訊、主題式或直播平台興起，預期將加速消費者分散網購的平台，從調查結果可觀察到消費者選用平台集中度下降的趨勢，使用1-6個平台的消費者減少了約一成。

資策會MIC調查顯示，消費者最常網購的前10大商品，依序為個人清潔、內外衣著、居家生活用品、3C、保健醫療、零食飲料、票券、美妝保養用品、飾品配件、家電。除此，吸引消費者選用平台的前五大主因，依序為「免運、優惠、取貨的方便與彈性、多元付款/支付、商品種類」，而物流速度位居第六，卻對於消費者是否棄單具有關鍵影響力，有41.4%消費者曾因等待過久而取消訂單，且不同年齡層中，18-25歲族群最在意物流速度，因為物流速度過慢取消的比例也最高。

（時報資訊 王逸芯）

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