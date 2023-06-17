2大晶片CEO都出身台灣 誰贏？外媒揭關鍵

美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）兩位執行長黃仁勳與蘇姿丰都出身台灣台南，一位是晶片教主，一位是半導體女王，儘管兩人是遠房親戚，但在爭奪AI王冠相互競爭毫不手軟。英媒披露，超微「AI超級晶片」全面上市時，輝達H100高階處理器已推出1年半，早已搶贏市場先機，超微相對落後一大截。

輝達預期本季營收將達到110億美元，大幅優於分析師預估的71.5億美元。金融時報報導，輝達第二季財測出現爆發式成長、震撼科技界後，華爾街不斷找尋可以從AI浪潮中受惠的半導體企業，卻沒料到，其他晶片業者與輝達的差距似乎越來越大。

輝達競爭對手超微本周亮相新款AI晶片包括MI300X與MI300A，MI300X具12個5奈米小晶片，HBM3（第三代高頻寬記憶體）達192GB，執行長蘇姿丰特別強調，MI300X提供的HBM密度是NVIDIA H100的 2.4 倍，HBM頻寬是 H100的1.6 倍，市場看好AMD MI300晶片有望挑戰競爭對手輝達於市場的主導地位。

超微表示，MI 300X 第三季才開始送樣給大客戶，估第四季出貨，並拉高產量。

Bernstein 分析師Stacy Rasgon表示，超微到明年上半年AI晶片全面上市，輝達H100已經搶市18個月，持續擴大市場版圖，而超微只能分食小部分AI大餅，遠遠落後輝達。

Moor Insights & Strategy 分析師 Patrick Moorhead也認為，輝達在這一輪引爆AI晶片大戰中，取得領先地位。

美銀證券對超微保持中性立場，直指超微下季才開始提供AI晶片樣本，大幅落後勁敵輝達；再者，當超微推出5奈米GPU時，輝達可能進入下一代3奈米、LLM優化的Blackwell架構GPU，進一步擴大其在人工智慧市場上的領先優勢。

（中時新聞網 吳美觀）

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