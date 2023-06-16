美而快衝業績 聚焦三大策略

美而快（5321）16日舉行股東會，董事長廖承豪揭示美而快2023年三大營運策略主軸，一，聚焦發展網紅經濟及流量變現、現有商業服飾品牌、網紅品牌和直播電商，二，擴大品牌及零售平台影響力，三，發展OMO模式，擴大流量變現規模。

在投資布局方面，美而快未來將轉投資生活美學相關產業、開設小型複合式實體店，提高客戶體驗，擴大品牌影響力，另亦將擴大發展直播事業。

美而快股東會並通過配發現金股利每股0.7元。另外，為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，美而快將發行「限制員工權利新股」，每股面額10元，發行總額不超過30萬股，預計2024年發行15萬股、2025年發行15萬股。

美而快為台股唯一網紅流量變現電商，5月營收3.16億元，月增0.27％，年減6.10％，累計前五月營收14.43億元，年增12.54％。

美而快電商事業體三大業務營收貢獻穩定，惟去年4月受到中國大陸封城交貨延遲影響、商品積累於去年5月出貨並推升當月合併營收創歷史新高，在基期相對較高情況下，今年5月合併營收較去年同期些微下滑，然累計合併營收仍呈雙位數年增表現。

美而快表示，商業品牌、生活選物成長力度強勁，網紅品牌亦維持穩定表現。商業品牌PAZZO與Meier.Q，受惠OMO虛實融合、網紅聯名等策略奏效，兩者更帶動商業品牌今年前五個月累計營收較去年同期成長逾5成。生活選物亦憑藉網紅直播帶貨，打造熱銷品，目前已連續兩個月營收破億元。

美而快強調，「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變，未來將加大力度發展OMO虛實整合商業模式，將網紅經濟效益優勢極大化，網紅品牌則持續將網紅流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，以推升營運成長動能。