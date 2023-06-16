建碁多箭齊發 今年營運拚增

建碁（3046）今年上半年受惠歐洲連鎖加油站／加氫站主機訂單等大型專案挹注，前五月營收22.71億元，寫下年增99％亮眼表現，外界關注下半年營運展望。

建碁董事長簡慧祥認為「審慎樂觀」，預期下半年工控市場仍有爭取其他大型專案機會，持續朝力拚全年營收、獲利年增目標前進。

簡慧祥16日於建碁股東會後表示，雖然下半年看起來市場已有回溫，但復甦的速度並不如預期，需求無法回到疫情前同時期的水準，坦言全年展望不敢說太樂觀，但「審慎樂觀」。為此，建碁持續積極在各種商用、產業垂直應用領域尋求各種機會，擴大經濟規模。

總經理王博修則指出，建碁在政府、教育和智慧零售（smart retail）等領域布局皆有相當優勢，希望可進一步擴增在工控相關的新產品線，如工業電腦（IPC） 在不同產業／領域的應用，並開發新的市場機會，如工廠自動化、娛樂等，觸及更多過去在前線較少部署的領域。

展望下半年，王博修看好仍有不少大型專案可爭取，包括來自公家機關、教育及大型公共建設等相關標案機會後，建碁後續在充電樁業務部分，也正積極爭取歐、美的新客戶，期望持續為建碁帶來營運增長動能。擺脫去年部分零組件及運輸成本拉升，及匯率大幅波動等影響後，建碁今年亦將努力提高獲利能力，但王博修強調，毛利率雖有回穩走勢，還是需要觀察其它競品定價策略，並檢視自身產品組合。

建碁內部設下在營收及獲利都要比去年成長的積極目標，另一方面，在與母集團宏碁的合作上，身兼宏碁總經理的簡慧祥指出，在集團內持續尋找各事業單位在不同領域合作的綜效，並極大化利潤，也是一直以來努力的方向。