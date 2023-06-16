裕融砸9.5億元 成LINE TAXI最大股東

裕隆集團持續擴大MaaS移動用車服務與數位轉型策略布局，旗下金雞母裕融（9941）16日董事會通過，將斥資9.5億元入股觔斗雲聯網科技（LINE TAXI），成為最大股東，直接坐擁約280萬會員用戶數，跨大步布局移動生活服務產業。

裕融此次是規劃以現金增資方式入股觔斗雲，將以9.5億元取得50.7％股權，直接取得經營權。不過，裕融表示，整體程序待相關部會核准。

裕融表示，此次入股觔斗雲主要著眼於可結合新創叫車服務平台以及裕融企業在汽車金融與出行服務優勢，創新打造出行生態系整合策略，未來提供一站式線上開放平台整合多元移動服務，打造「以科技改變移動服務」，滿足客戶服務需求，創造更多MaaS（Mobility as a Service）移動服務的競爭優勢。

近年裕融企業公司營收、獲利穩健成長，創造公司資產規模持續擴大，裕融企業以穩健的營運績效，整合企業金融、汽車金融、消費金融三大事業支柱，並持續整合裕隆集團汽車價值鏈，強化MaaS（Mobility as a Service）移動及用車服務長期策略布局，建構完整的汽車出行服務事業。

近年，裕融企業積極擴大營運規模，以金融投資推動多角化營運與跨產業策略合作發展，去年為擴大消費金融分期服務版圖，與電商事業綠界科技策略聯盟；今年為了強化推動MaaS出行服務，以現金增資投資投資觔斗雲聯網科技（股）公司，未來取得LINE Taxi平台經營使用權後，將有助於旗下出行事業創投布建具競爭優勢的MaaS出行生態系。

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