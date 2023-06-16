跟上AI潮流 嘉澤下半年審慎樂觀

AI伺服器商機湧現，嘉澤(3533)亦不缺席，嘉澤董事長朱德群表示，AI伺服器還有很多的連接器，公司也針對客戶提供新的產品方案對應需求，嘉澤也證實搭配於AMD整合CPU及GPU的MI300A已開始導入客戶試產，公司亦針對Nvidia AI相關應用提出新的解決方案，下半年營運審慎樂觀看待。

嘉澤今天舉行股東會，由於Nvidia主導的AI伺服器大量導入GPU，但GPU設計未採用Socket與ILM扣件，而是以錫膏直接焊接在IC載板及PCB上，市場擔心各大雲端伺服器品牌廠將資本支出轉向以AI伺服器/資料中心為主，排擠到原有傳統伺服器市場，不利於以CPU Socket為主的嘉澤，對此，朱德群表示，公司還在觀察AI伺服器市場趨勢，不過他強調，AI伺服器還有很多連接器，嘉澤也都涉入。

AMD日前發表新款AI晶片MI300系列，其中MI300X為GPU，至於整合CPU及GPU的MI300A因類似CPU，維持採用Socket插座，嘉澤也證實，MI300A產品已開始導入客戶試產。

嘉澤表示，由於TrendForce對AI伺服器採廣義定義，搭配1到8顆GPU都囊括在內，所以AI伺服器佔整體伺服器比重較高，但若以嚴謹定義的高階AI伺服器來看，就客戶端蒐集的資料，目前佔比僅約1%，即使是AI伺服器，CPU及GPU功能不同，是共存的，並無CPU被GPU取代的問題，而且AI伺服器也有很多連接器可以開發，Nvidia本來就是嘉澤客戶，公司也向Nvidia提出新的解決方案並尋求認證中，在AI伺服器市場不會缺席。

受到伺服器客戶庫存調整影響，嘉澤上半年營運呈現年減，不過嘉澤表示，Intel與AMD兩大新平台於5月及6月都已開始看到客戶急單或訂單增加，其中Intel動能有延續到7月，AMD最近也開始動起來，現在對下半年比較樂觀，下半年會比上半年好，若年底兩大新平台滲透率能達20%至30%，全年營收仍有機會追上與去年差不多或小幅成長。

（時報資訊 張漢綺）