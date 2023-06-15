行動通訊全面搭載衛星通訊功能可望更快邁向成熟階段，5G非地面網路（NTN）技術，全球總產值預估從今年的49億美元，近翻倍成長至2026年的88億美元，年複合成長率達7％，是現階段全球電信商、行動裝置製造商，與晶片開發商等，聯手搶拼的太空商機。投信法人建議，行動通訊搭載衛星、科技產業長線看好，可分批布局搶商機。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，衛星通訊晶片、手機大量搭載等，是推升NTN大量運用的關鍵，且手機搭載衛星服務功能，也可望活絡目前低迷的手機需求與較長的替換週期等。NTN技術即是藉由低軌衛星上行與下行等傳輸方式，讓終端使用者在偏遠地區也能藉由衛星通訊彌補5G基礎建設及訊號覆蓋率不完全的限制。

牟宗堯表示，隨著通訊產業界積極搶步低軌衛星、太空全球商機等，萬物連網與下一代網路通訊決戰領域，全球電信商、行動裝置製造商、自動化機具，與晶片開發商等，全力聯手搶拼的龐大太空未來商機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，類股操作可關注財報季企業對於全年展望的說法，及關鍵因子如成本、需求復甦等與預期差異，若股市上漲過於快速，亦需留意短線利多出盡可能。有利加碼記憶體、PC、大型軟體等未來一年成長性與評價相對合理的科技股，AI相關概念股可續抱，同時也看好醫材、大型生技股的持續反彈機會，消費相關類股在基期較低的電商等仍有漲升空間。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平強調，受惠於生成式人工智慧的帶動，超大型科技公司未來三年的營收成長前景可望擴大與標普500指數平均值的差異，即科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情值得期待，建議可開始布局美國科技題材基金，掌握中長期的科技趨勢。