超微新AI晶片 華擎、健策等7台鏈受惠

半導體女王AMD（超微）首席執行長蘇姿丰，14日凌晨於線上召開資料中心與人工智慧技術發表會，展示AMD AI領域策略、也揭示全新「AI超級晶片」的更多細節。市場看好AMD MI300晶片有望挑戰競爭對手輝達於市場的主導地位，台廠供應鏈紛紛備戰，除了台積電與先進封裝指標廠日月光、京元電等，其他如華擎、嘉澤、穎崴、健策等可望受惠。

蘇姿丰本次分別介紹超微AI晶片MI300X與MI300A。MI300X具12個5奈米小晶片，HBM3（第三代高頻寬記憶體）達192GB，蘇姿丰特別強調MI300X提供的HBM密度是NVIDIA H100的 2.4 倍，HBM頻寬是 H100的1.6 倍，可運行比NVIDIA晶片更大的模型，也被外界認為技術較勁味道濃厚。

另一款產品為「GPU+CPU」架構（APU）的 MI300A，現已開始提供樣品，MI300X 和Instinct 平台將在第三季提供樣品，第四季正式量產。

法人指出，MI300將採用台積電最先進的3D晶片（Chiplet）封裝技術，整合CPU、GPU及HBM3，以SoIC（系統整合晶片）搭配CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）量產，2023年底台積電CoWoS產能約1.1萬片/月，AMD將從今年10月起正式成為台積電的第三大客戶，每個月需求達2000片，明年有機會達到2萬片以上之年產能。

像是伺服器ODM廠中，華擎與AMD合作關係最為密切，雙方合作於MI300做成系統，年底就有機會小量出貨。散熱廠健策，自2017年起就是AMD伺服器均熱片的供應商。以及提供MI300 CPU Socket之嘉澤。

雖然本次發布會並未提到晶片價格，不過對比動輒新台幣百萬元以上的輝達H100晶片，身為後進者，AMD能提出更具有競爭力的價格來搶奪市占，但在雙方競爭之中，台灣供應鏈終將成為最大贏家。

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