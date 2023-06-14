3箭衝刺+「2張」王牌 華碩組織改造迎新局

PC需求反轉、高庫存壓力導致品牌大廠華碩連續兩季陷入虧損窘境，華碩宣布進行組織改造，系統事業群旗下事業單位調整為消費、商用、行動裝置等三大產品事業，並由張仰光、張凱舜「二張」王牌接手領軍；然而，隨著改組而來的裁員傳聞滿天飛，也讓兩位共同執行長坐不住，決定今（15）日親自主持內部說明會，以「開放溝通、真實透明」前提，直球面對相關部門員工疑慮。

疫情紅利過後，終端需求急凍，庫存所累積壓力導致華碩自去年下半年起，營運隨之承壓，在大舉清理庫存、降低水位的同時，更因跌價損失、銷售折讓侵蝕本業獲利，導致過去每季大賺都超過一個股本的華碩，竟然出現單季虧損，內部營運團隊壓力沉重，遂起組織改造之聲。

華碩內部亦著手進行組織重整，將原系統事業群整併為消費產品（Consumer BU）、商用產品（Commercial BU）、行動裝置（Mobile BU）等三大產品事業單位。其中，消費性產品含括電競電腦，由原電競事業部主管張仰光帶領；而納入家用桌機及一體機（AIO）的商用產品以及行動裝置部門，則由原手機事業部主管張凱舜兼管二個單位。

這是華碩繼2017年中大改組後，再次出現大幅度的內部組織變動。兩位共同執行長許先越及胡書賓並於13日發信華碩同仁，指出華碩面對後疫情時代快速變動的產業環境，「One PC策略」必須轉型為更敏捷靈活、群策群力創造最大綜效的組織，並於信中說明了組織整併架構。

不過組織調整公告後，各方傳言盡出，包括電腦事業群將減員50％、研發團隊將減少800人、經理級以上員工裁員一半，或甚是50歲以上員工優先裁員、清退5％、優退30％等等各種紛亂消息。但新組織改組將於7月1日生效，目前未有實際發生的人事精簡措施。

對此，華碩回應「全是沒有根據的傳聞」，兩位共同執行長15日將直接面對系統事業群員工，以「真實透明」及「開放溝通」原則，偕同相關事業部門主管召開說明會。

華碩指出，改組後兩大事業單位主管，將快速訂定營運計畫與策略優先事項，完整考量營運流程、客戶價值、員工權益等，做出適當組織調度及資源配置。

華碩強調，過去幾季的營運改善進度優於預期，存貨調整已大致完成，並持續達成優於市場的出貨成長率，擴大後的經濟規模將有助於提升品牌地位及經營績效，第二季度營運動能回穩的情況也符合預期，朝下半年達成營收獲利正成長的目標邁進。