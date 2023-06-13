超大面板今年出貨看增25％

消費者對大尺寸電視青睞有加，推動品牌廠對超大尺寸布局，面板廠為了去化產能，也積極推出超大尺寸電視面板。群智咨詢（Sigmaintell）統計，2022年全球80吋以上電視面板出貨412萬片，年成長21.1％，預期2023年80吋以上超大尺寸電視面板出貨量將達到500萬片，年成長率達25％。

就各尺寸別來分析，群智咨詢指出，85吋面板產能供應最豐富，是市場上主力產品，並且逐步吃下了80～86吋等利基性產品市場。主要面板廠均有布局，而且供應量不斷增加，其中友達、TCL華星聚焦高階面板生產，京東方、惠科規劃了許多產能投入。對於品牌廠來說選擇多、規劃靈活性高，包括三星等主要品牌均有85吋電視產品線。2022年85吋面板出貨量約236萬片，年成長57.7％，預計2023年出貨338萬片，成長率43.2％，預期未來幾年85吋面板出貨將持續增加。

86吋面板在商用顯示器市場應用廣泛，但在電視市場發展空間可能受壓。原因在於面板供應減少，86吋主力面板供應商LGD關廠後供應數量驟減，影響品牌廠採用意願。其次是品牌廠調整產品線策略，LG電子和小米逐步將86吋產品轉向85吋。另外86吋面板符合教學等應用場景，商用顯示應用需求增長，擠壓了86吋面板分配給一般電視應用的產能。

根據群智咨詢統計數據，2022年86吋面板出貨量約148萬片，年成長14.5％，預估2023年出貨量約133萬片，年減10.1％。

98吋面板現在是超大尺寸主流，產品定位以高階為主，由三星、索尼等國際品牌主導，大陸品牌如海信、TCL等策略更加積極。98吋面板在8.5代廠是經濟切割，供應鏈持續增加。2022年98吋面板出貨19萬片，預計2023年出貨29萬片，年增56.4％。

100吋在三年內規模有望超越98吋，除索尼外，海信、TCL、小米也推產品，帶動出貨。100吋面板過去由群創獨家供應，年產量約1萬片，隨京東方和惠科在8.6代廠量產100吋面板，產能大幅提升。2022年100吋面板出貨量約2萬片，目前發展初期，預計到2025年有望超過98吋面板成為超大尺寸顯示應用的主流。

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