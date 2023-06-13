英業達：AI伺服器出貨明年大成長

AI伺服器需求今年剛起步進入爆發期，英業達預期以內建4或8顆GPU的AI伺服器產品來看，今年預計在其內部出貨滲透率，將從去年5％拉升至10％，明年起整體AI伺服器市場需求與出貨量，預估至少有雙位數的增長。

同時為因應客戶端的對供應鏈韌性化策略，英業達在非中國地區的伺服器產線除了台灣、墨西哥外，近期也赴泰國設廠，未來將逐步把L6（主機板產線）轉移至以泰、墨廠為主，同時調降中國L6產能至10％左右。

隨著各主要伺服器台廠加快擴展在墨、泰甚至是馬來西亞等非中地區產能，英業達預期，至2027、2028年，台灣主要伺服器廠在泰、墨建置的伺服器生產聚落產能比重，將大幅超越中國。

英業達總經理蔡枝安表示，AI伺服器題材的爆發始於第一季底、二季初，但今年量體仍趨緩，除了整體經濟不景氣、企業預算支出保守，目前伺服器GPU供貨吃緊，「預計要到第四季才會紓解」，AI伺服器出貨動能發酵要在明年才會看到較大成長。

以目前英業達內部AI伺服器出貨比重來，董事長葉力誠預估今年將增至10％。先前英業達預估AI伺服器營收占比已達其整體伺服器產品10～15％來看，隨著內部出貨滲透率拉升，營收比重還可望持續提升。

不過葉力誠也指出，短期內AI伺服器拉貨動能仍主要來自CSP（雲端服務商）客戶端，企業要實際導入生成式AI的應用得考量資安風險，現階段主要仍要靠有大平台的CSP業者提供服務，加上AI伺服器價格高昂，要推到Enterprise（企業品牌）伺服器端不易。

企業電腦事業群總經理林書如指出，英業達Enterprise伺服器的營收比重仍較CSP伺服器高，今年在整體市況偏保守下，其全年伺服器業績估約與去年度約2,200億元的水位持平。

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