鴻海登近10月高價 法人看好H2動能

台股近日在權值股領軍下漲勢凌厲，鴻海(2317)續昨（12）日勁揚2.31％後，今（13）日開高後在買盤敲進下再向上走揚2.26％至113元，創去年8月中以來近10月高價，早盤維持近2％漲幅。三大法人上周合計賣超鴻海2,653張，昨日反手大舉回補達1萬9,426張。

鴻海2023年5月自結合併營收4507.25億元，月增5.01％、年減9.45％，回升至今年次高，與公司預期約略相當。累計前5月合併營收2.34兆元、年減2.08％，仍創同期次高。由於進入新舊產品轉換期、且比較基期較高，集團預期第二季將呈現「雙降」季節性淡季表現。

鴻海董事長劉揚偉在日前股東會中維持對2023年營運持平的審慎看法，但看好AI伺服器需求躍進速度，預期下半年可能會有「三位數」的倍數成長。同時，集團在半導體的布局步伐將跑得更快，預期未來2年將是鴻海車用IC密集設計導入的首波高峰。

投顧法人指出，緯創、廣達、英業達等股價近期隨AI議題大漲，本益比均達逾15倍，而鴻海第二季營收達成率優於投顧法人預期，且涵蓋蘋果iPhone、AI伺服器、電動車、混合實境（MR）裝置等題材，但股價年初迄今漲幅僅12％，於百元附近震盪，表現明顯落後。

隨著時序將進入第三季傳統旺季，投顧法人預期，按過往慣例，新品挹注鴻海營收的時間點多落於9月、屆時將明顯跳升，7～8月則呈現緩步增溫。儘管對今年持平保守看待，但依此預期，上下半年營收比重仍有42％比58％，下半年動能仍相當強勁。

投顧法人預估鴻海今年營收年減1.2％，毛利率估逾6.2％、營益率近2.9％，稅後淨利年減9％，每股盈餘估逾9.2元。若排除首季一次性認列夏普評價損失，目前本益比僅約9倍，且年底淨值上看118元。

投顧法人考量鴻海同時擁有AI、電動車、MR、蘋果等議題，且下半年將步入傳統旺季，股價仍落後其他ODM、OEM廠甚多，除了目前仍含息5.3元外，10月18日科技日亦有新原型電動車車待發表，故維持「買進」評等、目標價137元不變。

（時報資訊 林資傑）

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