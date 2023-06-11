台達電股東會將登場 聚焦景氣展望

電源大廠台達電（2308）年度股東會即將於6月13日到來，今年台達電股東會除股利案外並無重大議案待通過，然在市場一片混沌之際，市場最關心的還是台達電對下半年景氣的看法以及未來營運的概況，預料這也會是會後記者會聚焦的重點。

去年正式邁入第二個50年起點的台達電，在知天命的道路上穩步前行，即使面對2022年貨幣政策緊縮、通膨壓力居高不下，疫情封控等層出不窮的考驗，依然穩步前行，去年營收不僅以3,844.43創歷史新高，全年稅後純益及每股稅後純益也同步衝破天險，以326.65億元、EPS12.58元再寫新猷。

台達電去年獲利站上歷史新高點，自然也不忘照顧小股東的權益，就小股民最關心的股利部分，台達電日前已經董事會大方決議每股配發9.84元現金股利，由於今年的股利已一舉超越2015年6.7元的高點，再寫新高，且配發率高達78.2％，預料全數股東拍手通過的機率頗高。

關於未來展望的部分，事實上，台達電在4月底召開的法說會上已露出部分端倪，當時董事長海英俊就曾表示，「今年第二季應會比第一季好，也可能會比去年稍為好一點」，這由9日公布的5月營收可見一斑，經結算台達電5月營收達341.85億元，月增8.4％、年增12％，為歷年同期新高。另累計今年前5月營收1,585.86億元，也仍維持正成長，年增率達13％。

第二季主要成長動能則來自於電動車和充電樁，其中尤以電動車成長最速，因去年基期較低，今年首季電動車業務甚至衝出倍增佳績，並帶來首獲利的佳音。

至於市場關心的AI伺服器布局，台達電也依然信心滿滿，不甩伺服器庫存高掛的雜音，台達電執行長鄭平也獨排眾議，強調「市場目前看起來還好，沒有想像中差」，仍重申台達電今年資料中心雙位數成長目標迄今沒有改變。