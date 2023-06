清大畢典 AMD蘇姿丰期勉「向難攻堅」

國立清華大學10日舉行畢業典禮,校長高為元勉勵5106位學碩博畢業生,每天多做一點點,把小成功累積起來,就會形成你追求的未來;清華大學名譽博士「半導體女王」蘇姿丰也特地錄製影片,期勉畢業生「向難攻堅」!

清華此屆畢典共有2,338人獲頒學士學位,2,545人獲頒碩士學位,223人取得博士學位,而今年疫情解封,實體典禮終於重回校本部體育館舉行,讓更多畢業生能參與這場盛事,從校門口、大草坪到成功湖畔,清華校園隨處可見穿著畢袍的學生與家人們開心合影,留下珍貴又難忘的回憶。

高為元向畢業生致詞時說,要是有個魔法水晶球可讓你看到未來的一景,你會選擇什麼?他認為清華學生的未來擁有無限可能,但如何實現這個未來,沒有固定的方法,只有自己才可以畫出這條路。

而怎麼走這條路,將由一個個選擇累積而成,不必試圖去尋找那最平坦的路,而是抱持學習的心態,用心體會不知道、沒做過的事物。

高為元也勉勵畢業生每天多做一點點,1年365天,如果每天的日子都和昨天一樣,1年之後還在原地打轉。但只要每天比昨天多知道或多做百分之一,1年下來就多了37倍的知識,37倍的經驗,離你的目標也近了37倍。10年下來這個數字更是驚人,有了這種能量,未來是無限的。

清華名譽博士、有「半導體女王」之稱的蘇姿丰也特地錄製影片,鼓勵清華畢業生大膽築夢、努力打拚,真正去改變世界。她提到當她還是年輕的工程師時,有位導師就建議她要向難攻堅,不是走向難題,而是要跑向它(Run towards problems. Not walk but run)面對越困難的問題,你越有機會做出重大的正面影響。

蘇姿丰指出,這個世界十分渴求創新思維,也亟需偉大的領導者來支持這些新的想法,清華的教育已為畢業生迎向挑戰提供了紮實的基礎,「我想鼓勵你們抱持熱情,並相信自己有能力改變世界。」

(中時 陳育賢)

