群聯5月業績雙減 Q3旺季添變數

群聯（8299）9日公布5月份營運結果，合併營收32.02億元，月減4％，年減37.21％，今年1～5月份營收達166.47億元，年減40.77％。

群聯電子執行長潘健成指出，由於全球大環境經濟狀況不佳，終端客戶與消費者縮減支出，導致全球客戶對未來前景需求，採取比較保守的態度，不敢積極備料或是大幅升級產品規格，讓原本預估應為傳統旺季的第三季，仍需觀察系統客戶備料的需求狀況。

此外，上游供應商已經面臨巨額的虧損，再降價的空間非常有限，唯一的變數仍在需求動能。

潘健成指出，群聯5月份的營收雖然下滑，但NAND儲存總位元數出貨量，年增率約30％，現階段各種NAND應用，因NAND價格相對低廉，持續在提升儲存容量（NAND Storage Capacity），對整體NAND供需平衡將有所助益。

潘健成指出，雖然目前市場需求放緩，但群聯在研發與技術的投資仍維持既有的步調，包含這次在Computex首次曝光的全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T，以及全球首款支援3600MT／s速度的3D NAND的PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027-E27T，都將是群聯掌握下一波景氣回溫的最佳利器。