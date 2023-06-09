朋程入董事會 杰力車用催油門

MOSFET廠杰力9日召開股東會，增選二席董事，其中包含二極體廠朋程（8255）代表，以增加雙方緊密關係，攜手切入車用市場。董事長李啟隆對未來發展策略具信心，雖然消費性電子整體市況仍低迷，期待下半年需求旺季，帶動PC產品出貨量回升，同時，也期待在新的策略合作夥伴挹注下，加速車用領域產品開花結果。法人看好，雙方在車用產品持續深耕合作之下，力拚今年有相關的綜效顯現。

杰力於今年1月宣布以每股價格99.45元，發行1.5萬張私募普通股，由二極體廠朋程（8255）以14.91億元，取得29.5％股權，一舉超越原第一大股東華碩。本次股東會通過朋程擔任一席董事，並指定朋程總經理吳憲忠擔任代表人，整合雙方資源，積極加深車用市場布局。

車用市場、第三代半導體等新藍海，為眾家台系功率元件廠的兵家必爭之地。其中，車用功率半導體領域以IDM（垂直整合製造商）為最具競爭力的高門檻市場，而要成為龍頭IDM廠，除了上下游垂直整合外，還須確保原材料、產能無虞，並且有緊密的合作夥伴。

法人指出，朋程著眼於杰力在矽基材的高效MOSFET具備優勢，未來在油電複合動力HEV或是插電式油電動力PHEV等車款也都有相關的零組件支援，同時又有晶圓代工廠之產能配合，攜手杰力補足MOSFET領域。未來在集團加持、強強聯手之下，相信對杰力的車用產品驗證、打入Tier 1車廠供應鏈多有助力。

杰力第一季合併營收3.76億元，年減幅度達48.8％，受消費性電子需求及去年高基期因素影響，每股稅後純益（EPS）1.24元，近期公布之5月合併營收為1.6億元，月減11％、年減38.42％，急短單拉貨動能稍減，然隨著第三季傳統旺季到來，6月拉貨力道可望回歸，帶動PC產品出貨量回升。未來在新的合作夥伴挹注下，杰力將加速車用領域產品開花結果。