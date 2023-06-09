聯發科5月營收315.67億元 攀今年次高

隨著PC庫存落底，消費性電子客戶開始回補庫存，IC設計大廠聯發科（2454）5月合併營收達315.67億元，雖呈年減39.38％，但卻交出月增11.35％、今年次高的成績，惟累計前五月合併營收1,555.68億元，年減37.12％。

根據聯發科第一季法說預估，第二季營收水準落在新台幣918億至995億元之間，雖仍呈現年減近3成以上，惟季減幅度已收斂，6月營收可望延續、逐月增溫。

聯發科目前手機營收占比為46％，是最受景氣波動影響的業務，隨著第二季天璣9200+發表，拉貨動能逐步顯現，預計天璣9300（Dimensity 9300）將於第三季亮相，搭載5G NTN解決方案。聯發科與客戶密切合作，持續推出旗艦款手機，加大市場競爭力，雖然手機今年出貨量進一步下修至11億台，但隨著全球5G滲透率加大，聯發科仍有機會優於同業表現。

另外在Smart Edge Platform（智慧終端平台），受益於TV SoC、Quad-band、tablet產品線，客戶庫存恢復正常、銷售轉佳；電源管理IC業務則維持穩健。

聯發科持續推動產品組合多元化，減少單一產品對營運波動影響。

聯發科也積極跨入汽車市場，其中車用5G數據機晶片已經成功打入歐系、亞系汽車品牌供應鏈之中，另外也加深與聯發科合作，推出Dimensity Auto平台，發揮各自優勢，為次世代智慧汽車提供解決方案，搶攻智慧座艙系統商機。

展望下半年，法人認為，手機終端需求仍不明朗，但估計已不能再差，下半年隨著iPhone新機即將發表，各大品牌也積極推出旗艦機種，將帶動整體手機市場出貨量較上半年成長。未來在多業務發展下，有望重回成長軌跡。