台積電5月營收1,765.37億元 登今年次高

晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2023年5月自結合併營收1,765.37億元，較4月1,478.99億元成長達19.36％、較去年同期1,857.05億元小減4.94％，回升至今年次高、改寫同期次高。累計前5月合併營收8,330.7億元，較去年同期8,493.42億元小減1.92％，仍創同期次高。

台積電受產業庫存調整影響，預期第二季合併營收將介於152～160億美元，以中位數4742.4億元估算為季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數53％、40.5％估算，將續降至近1年半、近2年低點。

台積電總裁魏哲家日前在股東會中表示，上半年美元營收預估將年減約1成，但預期半導體市場上半年將緩步復甦，相信公司第二季將跨過業績周期低點，並受惠於客戶新產品問世，使下半年營收表現將優於上半年。

魏哲家表示，今年不含記憶體的半導體產業營收預估年減中個位數（4～6％），其中晶圓製造產業年減高個位數百分比（7～9％）。台積電預估今年美元營收將年減中個位數百分比，受惠於強大技術領先及差異化，公司表現優於整體晶圓製造產業。

台積電董事長劉德音則表示，雖然目前仍在度過產業庫存過多調整期，但隨著客戶庫存逐漸較低，同時已見某些市場的部分終端需求逐漸回升現象。雖然公司今年營收可能會有少許負成長，但已準備好迎接明年開始的下一波很好成長，對公司前景看法「十分光明」。

（時報資訊 林資傑）

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