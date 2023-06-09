路透：宏碁稱暫停俄國業務後 仍持續供貨

根據路透看到的海關數據顯示，台灣電腦製造商宏碁（Acer）在2022年4月8日至2023年3月31日期間，向俄羅斯提供了價值至少7,040萬美元的電腦硬體，但此前該公司曾表示將暫停對俄羅斯業務。

路透報導指出，雖然宏碁的行為不違法，但與戴爾（Dell）及惠普（HP）等主要西方競爭對手的行為形成鮮明對比。根據貿易數據提供商的海關紀錄，戴爾與惠普在莫斯科全面入侵烏克蘭後，分別於2022年2月及2022年4月停止發貨。

紀錄顯示，宏碁供應給俄羅斯的貨品，是通過宏碁在瑞士註冊的全資子公司及該子公司訂購的多項送貨服務。由於這些貨物源自台灣境外，因此並未違反台北對俄羅斯的制裁，也不涉及瑞士制裁制度出口時限制的物品。

不過，宏碁曾在4月8日時發布聲明表示，已決定停止對俄羅斯供貨。當被問及隨後透過瑞士子公司Acer Sales International SA向俄羅斯出口產品時，台灣宏碁在一份聲明中表示，宏碁嚴格遵守有關向俄羅斯出口的適用國際法規和貿易法。

宏碁瑞士子公司目前未回應此消息。台灣經濟部告訴路透社，包括螢幕、顯示器及筆記本電腦在內的高性能電子產品皆被列入制裁清單，「原則上不會批准」出口申請，但經濟部拒絕進一步評論此消息。

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