矽智財族群 5月營收逆勢旺

矽智財族群5月合併營收，多數起到抵禦半導體周期逆風效果，尤其是世芯-KY 5月合併營收年增高達170.6％，創意單月年增也達24.6％。因為沒有庫存堆積的壓力，這些IP廠過往累計的權利金收入，雖然會隨著IC產品的量產波動，但毛利率可說是將近100％。

IP矽智財，全稱智慧財產權核（Semiconductor intellectual property core，簡稱IP），功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能。台系矽智財概念股包括創意、力旺、世芯-KY、晶心科、M31、愛普*、智原等。

與台積電緊密合作的IP廠創意，5月合併營收達21.49億元，月增6.7％、年增24.6％；累計前五月合併營收年增也高達33.4％，目前創意來自國際大廠的晶片設計委託案暢旺，尤其對先進製程技術及系統級封裝的需求迎來大幅成長，相較其他半導體族群的沉潛，創意在今年還可望有雙位數年增的水準。

另外像世芯-KY，5月合併營收27.22億元，月增4.4％，年增170.6％；累計其今年前五月合併營收110.39億元，年增143.5％。世芯來自北美大客戶之AI晶片需求強勁，營收維持逐季成長態勢。創意、世芯皆受惠於於特殊應用IC，在人工智慧的市場規模快速成長，營運隨之水漲船高。

M31 5月合併營收1.16億萬元，年增18.05％。前五月營收年增也達到23.90％。過去幾年M31在基礎元件、高速傳輸介面IP 都積累相當多客戶，整體權利金較去年同期成長，挹注今年營收動能。

智原則因去年客戶庫存備貨積極及基期墊高影響，5月合併營收9.71億元，年減13.8％。不過智原上半年營收仍會優於去年同期，而且公司認為，隨著庫存調整回復至正常水準，下半年將重拾成長動能。

矽智財族群在台股享有高本益比，主要因行業特性，提供的是服務、晶片設計的know-how，無生產製造成本、毋須背負庫存壓力，享有高毛利、低股本的特性，因此營收增速只要加快，對稅後純益的挹注上，也能有明顯的效果。

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