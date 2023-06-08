圓夢或惡夢？欣興電子通報無薪假逾100人

勞動部8日公布最新無薪假統計。目前有事業單位計1,983家，實施人數1萬5,707人，上周減少177家，人數減少443人。值得注意的是，製造業中的資訊電子工業有2家各增100多人，其中一家就是日前遭爆料要求員工實施「圓夢假」的欣興電子，通報約120人，實施期間為3個月、天數為每月1至30天。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛解釋，主要還是增加在製造業，在資訊電子工業有一家印刷電路板廠新增120多人實施無薪假，被動元件廠也有一家100多人，2家都是近期內首次實施無薪假的電子廠。

黃維琛指出，該PCB廠原本未確實通報無薪假，在經過檢舉後、地方主管機關進場了解，也發現該廠有其他違法事由，除了未通報實施無薪假要求補行通報，針對未給到基本工資等違規事項也要求要補薪給勞工，後續將由地方主管機關進行開罰。據了解，這家廠商就是日前要求員工實施「圓夢假」的欣興電子。

據勞動部統計，這一期家數減少177家，人數減少443人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。各行業別中，從實施人數來看，人數最多的為製造業，有325家、1萬5,707人，其次為支援服務業，有1,001家、5,084人，第三則是批發及零售業，有274家、1,235人。

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