中美晶聯手盛達 布局綠能產業鏈

中美晶（5483）參與盛達電業（3027）私募現增案，持有約13.08％股權，成為盛達電業最大法人股東。7日盛達股東會補選一席董事、中美晶總經理陳振乾順利當選，正式進入盛達董事會。透過雙方合作，中美晶進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，兩家公司在綠能產業鏈的佈局更為完整。

盛達舉行股東會，備受矚目的就是補選董事一案，陳振乾進入董事會後，雙方的合作會更緊密，未來雙方將攜手開發再生能源發電所需儲能設備。盛達也表示，近期多次跟中美晶開會，交換合作的想法，目前中美晶已經是盛達的客戶，部分太陽能案場委託盛達維運及監控。

中美晶表示，公司近年展開太陽能產業鏈的垂直整合，從單純的材料提供者，一路延伸事業觸角至光電案場並從事維運管理，近年更跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖，成為綠能解決方案的提供者。投資的觸角也擴大到潔淨能源領域，除了盛達之外，另外也投資聯齊科技、取得5.54％的股權，佈局智慧電網及能源物聯網平台。

盛達綠能事業群專注於銷售光電變流器與監控系統、儲能系統建置及能源管理系統研發，以及進行中的海陸域運具電動化布建，目前電廠建置及儲能相關業務已經占營收達6成。旗下轉投資盛齊綠能，至今服務近1,300座太陽能電站成功掛表併網。

盛達和盛齊綠能目前是台電電力交易平台的合格交易商，近期台電宣布因參與業者眾多，為避免未來市場供過於求，除Ed-Reg（增強型動態調頻備轉）儲能暫停收件，也宣布將加強審核申請案延展政策。盛達表示，對於已經完工併網業者是好事，有助於建立產業秩序，現在申請案件多，但實際上線交易量仍不足，交易價格相對平穩，目前投資報酬率還不錯。