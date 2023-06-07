林恩平：1G+6P主鏡頭年底看得到

蘋果iPhone 15拉貨在即，大立光董事長林恩平對營收抱持謹慎樂觀的態度，他指出，6月比5月好，7月又比6月，下半年是傳統旺季，希望今年也是一樣。

高階智慧型手機朝三大鏡頭發展，包括主鏡、廣角鏡及潛望式鏡頭，明年主鏡頭將步入大改款元年。大立光為搶食塑膠及玻璃混合式鏡頭，今年除導入潛望式鏡頭外，1G（非球面模造玻璃）＋6P（塑膠）或1G＋7P的混合式主鏡頭產品，林恩平說，1G+6P產品年底將「看得到」。

大立光7日舉行股東會，由董事長林恩平親自主持，蘋果手機導入潛望鏡能否拉高毛利率成為市場關注焦點，林恩平表示，客戶現在提出一些預期值，到時候還要看銷售情況來決定拉貨動能，高階產品的還是有案子，但是量不會太高。至於是否回到過去高毛利的時代？林恩平回應：「目前看來不太可能。」

市場預估蘋果iPhone 15銷售量約9,000萬台，且集中在高階產品，林恩平強調，他們（指客戶）會看販售情況，來決定會拉多少貨。但他也坦言：「大家信心度蠻低的，有開案，但都不認為會賣得好。」

由於蘋果今年高階新機導入潛望式鏡頭，並由大立光獨家供貨，對於明年非蘋手機主鏡頭率導入1G+6P以上的技術規格，手機鏡頭大改款爭霸一觸即發。林恩平表示，這算是比較難的（製程），因為客戶希望1G＋6P的功能要高於7P。也就是非球面模造玻璃加塑膠鏡片的解析度，要能高於全塑膠鏡片。

受限於大立光玻璃鏡頭產能，林恩平強調，目前大立光玻璃及非球面模造玻璃部分外購、部分自產，大立光也計畫兩項產品都進行擴產，以因應未來需求。

此外，林恩平指出，為擴充產能，大立光在台中新建三座廠房，其中一座將於今年第三季完工，目前主要將會投入手機的相關設備。另兩座則因缺工問題，要延後半年，至2025年才能完工。

另外，近期國際上熱炒MR混合實境眼鏡，是否將挹注大立光營收？林恩平回應，大立光一直有在做，看客戶需要做什麼。但因為相關產品沒有拍照功能，因此需要的鏡頭規格不會太高。小股東質疑客戶升級腳步變慢，林恩平表示，未來很難判斷，客戶規劃不是大立光可以決定，大立光能做的就是讓產品升級，希望能夠吸引客戶對高階產品的興趣。