5月智慧機跌價榜大苦主是它 專家點出原因

智慧型手機通常會隨著開賣時間越久後，價格向下調整，尤其是非蘋Android陣營，價格往往無法像蘋果iPhone一樣堅若磐石，只是各個品牌機款仍有不同的跌價幅度，根據手機資訊網站「SOGI 手機王」統計5月全台通訊行手機降價排行TOP20，單機降幅介於5.2% ~19.3%，降價最多的前4款手機品牌來自於vivo，單月降最多、次多和總降價幅度最多的手機均為vivo V27 5G系列機款。「SOGI 手機王」總編輯張利安表示，除銷售策略外，多家業者在同一時間內推出同質性偏高的產品，也是導致降價的原因之一。

「SOGI 手機王」根據5月1日至5月31日期間、逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊歸納出，5月手機降價排行TOP20涵蓋華碩(2357)、Nokia、OPPO、realme、三星、夏普、vivo和小米等品牌，其中三星和小米(含紅米)各有5款產品進榜最多，其次vivo有4 款，而這4款剛好也排名前4。

vivo V27 5G是5月降價最多的手機，vivo所推出的8GB+256GB與12GB+256GB這兩個版本分別是降價最多和次多的手機。8GB+256GB 版本單月降幅達到了19.3%，總降價幅度也達到19%，這個數字遠高於其他品牌的手機，甚至超過前代V25 5G的總降價幅度7.2%，如此巨大降幅使得V27 5G和V25 5G兩者價差不大，這也顯示V27 5G價格下滑最為顯著。

數據也顯示，5月降價排行TOP20最新的一款為4月上市的三星Galaxy A34 5G，另有多款屬於3月上市的產品，包括vivo V27 5G、Galaxy M14 5G、realme 10T 5G、紅米Note 12 5G、紅米 Note 12 Pro 5G、三星 Galaxy A54 5G、小米13 Lite、OPPO A78 5G 和紅米 12C等，共計12款手機，其中5款為小米(含紅米)、3款來自三星、vivo有2款。

「SOGI 手機王」總編輯張利安表示，5月手機降價TOP20中，超過一半手機是在3月上市的產品。除了vivo V27 5G兩款規格版本的手機受到通路銷售策略的影響，價格下滑最為明顯外，還有4款屬於小米旗下的紅米手機，這些手機大多屬於同一系列且在同一時期推出，在市場上形成「機海」，結果也就導致該系列多款手機進入降價排行TOP20。

5月全台通訊行手機降價排行前10名機款。圖／SOGI 手機王提供

（時報資訊 財經內容中心）

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