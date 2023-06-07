華為台北三創店6/18熄燈 全台剩1家品牌店

華為台北三創店6/18熄燈 13家品牌店一路縮減僅剩1家

華為近年調整在台策略，繼服務維修中心全數歇業後，官方今天指出，台北三創品牌店最後營業日為6月18日，全台品牌體驗店從高達13家的規模一路縮減，後續將僅存高雄夢時代店1家。

華為在台總代理訊崴技術今天發布618夏日優惠訊息，同時提及華為台北三創品牌店因應市場通路策略調整，將有經營異動，預計最後營業日為6月18日。

華為2019年在全台曾一度擁有13家的華為品牌體驗店，以及3家客戶服務維修中心，但因為經營策略轉變，已3年沒在台灣推出手機新品，轉型引進旗下智慧終端產品銷售，不足以支撐通路規模，目前華為在台灣的品牌店僅剩台北三創店和高雄夢時代店，三創店關閉後將僅剩1家。

訊崴指出，後續消費者若有華為產品需求可至燦坤、順發、全國電子及四大電商平台，若有維修需求可致電免費客戶服務專線預約到府服務，或至聯強直營服務中心以及全台授權服務店大師修及燦坤門市。

華為高層先前表示，雖然遭遇經營策略轉變，但相關產品表現還是持續成長，且成長幅度亮眼，但因應經營變化，華為在台調整通路布局，服務維修中心已全數歇業。

高層指出，華為銷售以智慧穿戴、智慧辦公和影音娛樂為主，維修的頻次不若手機高，與聯強直營服務中心及全台授權服務店大師修、燦坤門市等合作，已經可以符合消費者維修需求。