不願值班不要來？網曝台積真正技術核心

台積電董事長劉德音6日股東會上一句「不願值班不要來」，引爆PTT鄉民熱烈討論表示，「不想賣肝的不要來台積電」、「台灣最強的核心競爭力就是頂尖人才都願意當奴」、「台積電的技術核心就這個而已 美國根本拿不走….」。

台積電股東會昨（6）日登場，董事長劉德音表示，公司前景光明，近期接到不少AI相關訂單，而且2奈米研發進度也達標，明年可望迎來另一波成長。不過傳出美國員工不適應公司文化，劉德音表示，台積電只有一種企業文化，核心價值需要遵守，如果不願意值班的，就不要來這個產業！

此話一出，有網友在PTT上發問…「GG董欸霸氣發言不願意值班就不要來！欸 這樣看來美積電是徵不到美國人了，台積電還是要靠台灣人支援，這樣到底算利多還利空呢?」

PTT鄉民熱烈討論指出，「看來美國沒有新鮮的肝…」、「懷念台灣又奴又便宜的肝了嗎」、「美國總算體驗到台積強大的武器了」、「所以美國想要台積本土發展晶片根本不可能 沒那奴性」、「台灣最強的核心競爭力就是頂尖人才都願意當奴」、「這就是台積電偷也偷不走的商業機密」、「什麼關鍵技術你都偷的走，奴這個字看破你手腳」。

不過也有網友站在台積公司這邊說話，「又想去一流的公司，又不想值班，不然回去吃自己啊，抱怨個屁」、「美國人大概以為自己進來台積都是當高貴的RD不用輪」、「美國人只想爽！」、「笑死 就說美國人那種性格根本做不來」。

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