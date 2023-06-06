陳泰銘：被動元件調庫存 還要二季

國巨6日召開股東會，董事長陳泰銘雖看衰標準品存貨調整仍至少要二季，但國巨已穩定轉往高階領域，看好在汽車領域的布局提前站穩20％以上；同時身為富鼎新科董座，陳泰銘也看好富鼎已找到產能出海口。

陳泰銘在一個月內，相繼接下富鼎、國創半導體的董座，成為橫跨主、被動元件的大廠，在6日股東會上，陳泰銘對短期景氣看法保守，認為下半年景氣將呈現L型復甦，標準品的存貨調整至少還需二季，以標準品為主的公司恐辛苦，但國巨已經穩定轉往高階領域，高階利基品的比重達到8成，因此保有一定的能量及營運績效。

陳泰銘5月30日正式接下富鼎董座，他看好金氧半場效電晶體（MOSFET）的商業模式和被動元件很像，但是真正跨出大中華區的廠商不多，國創入主富鼎後，找到鴻海這個大型的產能出海口，富鼎透過國巨在工控、醫療、汽車、航太等綿密且完整的通路，接觸到國巨的客戶，可望真正走出大中華區；國巨則可提供更完整的產品線給客戶，鴻海收穫更好更穩定的供應商，對三方來說可謂三贏。

談到國巨在高階應用的布局，陳泰銘點名汽車、工業、醫療、航太等領域都有斬獲，特別是汽車領域，不僅比重已達20％以上，算是達標，且日本所有車廠都是國巨的客戶，真正打入Tier 1車廠，未來即使消費性電子需求回溫，有信心汽車相關比重仍將穩在20％以上；航太方面，在基美、普思二家公司加入國巨之下，航太領域已經是好幾倍的成長。

至於國巨今年合併二家百年高階感測元件廠，二家公司均以汽車、工業為應用主力，德國賀利氏高階溫度感測元件廠已經在今年第一季完成併購，法國施耐德電機高階工業感測器事業部則預計在今年第四季完成併購，屆時將依相關法令公告。

輝達執行長黃仁勳訪台，帶動AI熱潮，陳泰銘也被媒體問及AI受惠程度，他表示，國巨是零件供應端，不做終端產品，但是電子五哥均為國巨的客戶，所有的客戶都沒有缺席AI的應用，國巨自然也不會缺席。

國巨的股東會順利通過去年度決算表冊及10元的盈餘分配案，所有議案均照案通過，公司亦決定於7月5日除息，現金股利於7月26日發放。

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