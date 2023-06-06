台積電今年資本支出 劉德音：近320億美元

台積電6日舉辦股東會，針對資本支出，董事長劉德音表示，目前看來台積資本支出的增加，不會像過去那般陡峭，今年台積電資本支出規畫約在320到360億美元，會盡量維持此水準，應該會接近320億美元。

針對資本支出等議題，劉德音表示，當業績有機會成長，公司一定要抓住機會，讓股東能得到未來報酬，過去幾年台積電資本支出陡增，未來幾年資本支出不會像過去幾年那麼陡增，今年規畫約在320到360億美元，會盡量維持此水準，應會接近320億美元。

也有股東關心，季配息何時再拉高，是否要再等兩年？台積電財務長黃仁昭說，台積電的股息政策的原則是可持續性和永續，董事會已同意今年第1季股利由2.75元增加到3元，代表明年最低1年12元，隨著技術製造領先與客戶信賴領先與HPC、AI需求下，可預期股息可能會增加。

劉德音也說，台積全年資本支出這幾年增加很多，但投資是為了未來獲利成長，也希望大家了解，台積這兩年投資，都是為了明、後年的成長，以及海外在2025年、2026年的成長。

也有許多股東關心，先進封裝是否會擴產？劉德音說，因AI需求突然增加，與ChatGPT有關的很多訂單都到台積電，這都需要先進封裝，需求遠大現有產能，因此被迫急遽要增加產能。

劉德音說明，幾年前就發現，先進封裝也是增加半導體價值的方式，2年前台積電就延攬先進封裝副總經理，目前封裝技術也已發展到3DIC，他也說，先進封裝、3DIC是台積電研發的兩隻腳，將繼續投資研發。

有關德國設廠議題，劉德音則說，看到德國供應鏈、勞工、人才的供應確實有些落差，但當政府有承諾建立起來，包含派學生到台灣交換學生，目前仍在跟德國溝通補助，相關條件也仍在溝通中，但考量德國不一樣的人力制度，雖然還沒承諾建廠，但HR先行開始準備。

至於地緣政治等議題，劉德音說，台積電是全世界信任的半導體技術和產能的供應商，每年都有調查，客戶對他們的信任比3年前增加，不但製造技術被肯定，在地緣政治複雜的狀況下，客戶信任也維持得還不錯，他也相信，台灣半導體在地緣政治的緊張有穩定的作用。

劉德音也指出，不管是技術、製造肯定等客戶信賴，在地緣政治複雜的情況下也持續增加，前陣子輝達執行長黃仁勳在國際電腦展也說在台積電生產是「perfectly safe」，劉也認為，這就是客戶的信任，而不要只聽政客一方之詞。

（中時 王惠慧）

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