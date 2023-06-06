下半年V型復甦無望？陳泰銘:較像L型走勢

被動元件國內最大、全球前3大廠國巨（2327）今天上午舉行股東會，董事長陳泰銘親自主持，對於產業景氣，陳泰銘表示，現在應該是在谷底盤旋，不會是V型反彈，比較像L型走勢，需觀察經濟環境和庫存去化情況，部分產品有跌價因素，不過成本改善可彌補。

陳泰銘透露，今年第1季底已完成併購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業作業，另外，法國施耐德高階工業感測器事業部併購作業，預計將在第4季完成，待世界各國主管機關同意。

併購德國和法國感測器部門，是國巨轉型計畫的一環

陳泰銘說明，去年併購德國和法國感測器部門，是國巨集團長期致力轉型計畫的一環，台商過去專注被動元件標準品和消費電子市場應用，現在轉移到高階且高度設計的產品領域，專注車用、工業、醫療、物聯網等高階應用，集團併購這2家公司，符合未來國巨集團發展策略。

在股東會中，小股東詢問產業大環境和下半年營運展望，陳泰銘表示，經濟大環境包括通膨、匯率、升息等不僅影響被動元件產業，也影響其他各產業包括半導體、網通等。產業有高低起伏，這也是判斷公司經營效率的關鍵時刻。他說，景氣好時公司好壞看不出來，要在景氣下修時才看出來，對景氣或成本等反應速度與控制條件，是評估的重要依據。

陳泰銘表示，依據他個人研判，產業現在應該是在谷底盤旋，通訊、手機、消費電子等應用持續低迷，連動性高的半導體現在也是在谷底，他舉例表示，股王信驊營收也明顯衰退，代表這是大環境變化。

展望下半年，陳泰銘表示，往後3季趨勢，公司團隊持續密切觀察，預期不會是V型反彈，比較像L型走勢，這與經濟環境和庫存消化有關，國巨團隊戰戰兢兢，希望大環境改善，之後可以取得業務進展。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

罕見新勢力!陸廠攻MLCC 業界這樣看國巨

富鼎董事長異動 國巨陳泰銘接任

國巨4月營收90.1億 年減逾1成